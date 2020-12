Sébium Night Peel, le peeling pour une belle peau !

Quelle femme n’a jamais rêvé d’avoir une peau parfaite ? Même si nous ne voulons pas l’admettre (publiquement), au fond c’est ce qu’on recherche. La peau parfaite, sans défaut, sans imperfection, sans visage brouillé … Et si avec le Sébium Night Peel de Bioderma, c’était possible ? Retour sur ce test de la rédaction !

Bioderma, la marque dermatologique de NAOS au service de la santé

Mais avant de parler de notre test, parlons un peu de Bioderma, une marque emblématique en ce qui concerne le soin de la peau qui fait parti du groupe NAOS.

BIODERMA est une marque NAOS, passionnée depuis 40 ans au service de la biologie de la peau. Innover, prendre part aux avancées de la dermatologie pour améliorer la santé de la peau, font d’eux des experts pionniers du soin dermatologique.

Fondé en France il y a 43 ans et dirigé par Jean-Noël Thorel, pharmacien-biologiste, NAOS est un acteur majeur des soins de la peau, à travers ses trois marques : Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.

A contre-courant des postures de la cosmétique traditionnelle, NAOS s’est démarqué dès son origine en mettant la biologie au cœur de son innovation et développe aujourd’hui ses trois marques selon cette approche cohésive. Ainsi Bioderma allie la biologie au service de la dermatologie, Esthederm au service de l’esthétique alors que Etat pur au service de chacun.

NAOS a ainsi fait de l’écobiologie une philosophie, commune à toutes ses marques. Elle fait de l’écologie un devoir, celui du respect fondamental des interactions entre la peau, les êtres vivants et notre planète.

Le peeling, Kézako ?

Effectuer un peeling chez un dermatologue revient assez cher (cela peut aller entre 150 € à plusieurs centaines d’euros). Mais faire un peeling c’est quoi exactement ?

Un peeling dermatologique consiste en l’application d’une solution acide (acide glycolique ou acide trichloracétique) qui va débarrasser le visage de sa couche de cellules mortes et stimuler les fibroblastes. Il permet donc le renouvellement cellulaire afin d’augmenter l’élasticité des tissus, de réduire les taches pigmentaires, d’affiner le grain de peau, d’estomper les cicatrices d’acné, de lisser les rides et les ridules, etc. Une fois le peeling effectué, la peau est reoxygénée, éclatante, hydratée, plus ferme et moins ridée.

Voila ce que c’est un peeling ! C’est donc une technique pour avoir une (très) belle peau. Mais si on ne veut pas passer par la case dermato, il existe des soins qui peuvent se rapprocher de cette technique sans tous les désagréments. C’est là que le Sébium Night Peel de Bioderma fait son apparition.

Le sébium Night peel

Si on vous parle aujourd’hui du Sébium Night Peel de Bioderma, c’est que nous avons pu voir les résultats assez rapidement. Il fait parti de la gamme verte c’est à dire c’est la gamme qui traite toutes les peaux grasses et acnéiques. Ça tombe bien, car en plus de mes petites ridules, j’ai tendance à avoir une peau acnéique (youpi youpi …). Ce soin arrivait donc au bon moment !

Le test !

Quelles sont les promesses de ce soin ? Elles sont simples : réduire les marques et imperfections, tout en révélant l’éclat de la peau. Avant de vous dire plus, je dois déjà vous dire comment il s’applique !

Comme tout soin, il faut avoir nettoyé votre peau. Il s’applique donc le soir, avant le coucher de préférence, sur une peau sèche propre et surtout non irritée (sinon ça pique !). Rien de technique à faire, juste appliquer une noisette sur le visage ! Le soin est transparent et s’applique facilement sur la peau en quelques secondes. Je n’ai pas été très fan de l’odeur (un petit peu forte à mon sens) mais mis à part ça je n’ai pas de point négatif.

Dès l’application, on voit la peau se transformer, la peau semblait lissée voire même matifiée. J’avais peur d’avoir une peau toute rouge (dû à la sensibilité de ma peau) mais que nenni. Ouf ! En l’espace de seulement 7 jours, la peau est comme repulpée, lissée tout en ayant un grain de peau affiné. Les imperfections disparaissent doucement mais sûrement pour laisser place enfin à une jolie peau. En bref, il a tenu ses promesses !

Il est conseillé de l’utiliser 4 semaines puis de faire une pause d’un mois avant de recommencer.

Vous pouvez acheter ce soin directement sur le site de Bioderma, dans une pharmacie ou dans une parapharmacie.

Alors êtes vous tentée par ce soin ?