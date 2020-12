Quiz my face – Un jeu d’ambiance qui démasque !

Quiz my face est un jeu pour toute la famille, un jeu de devinette, drôle et amusant, pour les enfants à partir de 3 ans. Un jeu français et éco-responsable, fabriqué localement, avec des matières durables et recyclables, parfait pour se retrouver au pied du sapin de Noël.

Quiz my face est un jeu français, éco-responsable, pour les enfants à partir de 3 ans. Un jeu simple et amusant qui se présente dans une boîte à camembert ! Du bois qui provient des forêts du Jura, des maques en carton et un jeu assemblé à Grenoble, pour être ensuite distribué partout en France, pour toutes les familles. L’assemblage du jeu est fait en partenariat avec l’ESAT de Bouc Bel Air, qui accueille aujourd’hui 127 travailleurs en situation de handicaps. Le jeu se veut aussi solidaire, ainsi un euro est reversé à l’Association Léa, qui accompagne au quotidien les familles d’enfants malades ou en situation d’handicap.

Une idée de cadeau originale, éco-responsable, pour un produit français qui fait aussi une bonne action ! Au dos de la boîte se trouvent les règles du jeu. A l’intérieur de la boîte, trente-six demi-masques sont à découvrir. Le but est de deviner quel demi-masque on porte. Pour cela, le principe est simple, une fois les demi-masques pincés sur les nez des joueurs, le plus jeune joueur commence. Il faut poser, chacun son tour, une question et les autres joueurs doivent répondre par oui ou par non. Si la réponse est oui, le joueur peut poser une nouvelle question. Si, par contre, la réponse est non, c’est au joueur suivant de poser une question, sur son masque. Le premier joueur à avoir deviné son personnage, remporte la partie ! Les autres joueurs peuvent continuer le jeu, jusqu’à ce que le dernier devine son personnage.

Le jeu Quiz my face est simple et drôle, efficace, petit et pratique à emporter partout, il permet de rire et s’amuser en famille ou entre amis. Un jeu éco-responsable, français, qui trouvera facilement sa place au pied du sapin de Noël.

Le jeu Quiz my face est à découvrir par ici, avec un jeu concours !