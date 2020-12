Des plaisirs gourmands et festifs chez Leonidas !

Leonidas, Maître chocolatier, a su développer, au fil des années, un véritable savoir-faire, pour séduire et éveiller les papilles, mais aussi offrir de bons et tendres moments de partage. Pour cette fin d’année, une gamme de quatre délicieux petits sapins de Noël et six boules de Noël sont à découvrir, déguster et offrir.

Ainsi, pour ce Noël, Leonidas, Maître chocolatier, présente dans de jolis emballages et boîtes, à la hauteur de ces gourmandises chocolatées. La gamme de petits sapins de Noël sont de jolies créations, légères et gourmandes, se composant de quatre saveurs. Il y a, tout d’abord, un sapin au chocolat avec une ganache de Cranberries, un sapin au chocolat au lait légèrement marbré, à la crème d’amandes, un autre au chocolat au lait et fourré au praliné macaron au café et enfin, un dernier sapin au chocolat noir cachant une ganache à la mandarine. De savoureux, délicieux petits sapins, beaux et bons, à retrouver dans de jolies boîtes, à offrir en ces fêtes de fin d’année.

Les boules de Noël, indissociables de la fête de Noël chez Leonidas, se déclinent en six recettes fabuleuses et délicieuses. Il y a une boule au chocolat noir praliné, une boule chocolat au lait caramel salé, un autre boule au chocolat au lait pralinée pétillant, une boule au chocolat au lait pâte noisettes, une boule chocolat au lait praliné biscuit et une boule au chocolat blanc praliné riz soufflé. De fabuleuses boules de Noël, gourmandes et savoureuses, à retrouver dans de beaux coffrets, mais aussi dans un petit ours en peluche, Léo, qui créera la surprise au pied du sapin de Noël !

En plus de ces incontournables chocolats de Noël, Leonidas présente une gamme Pause, faite de pâtes à tartiner. Trois pâtes à tartiner sont à découvrir et savourer, pour des pauses gourmandes et savoureuses. La première est une pâte à tartiner noisettes, une recette classique, mais qui plaît toujours. Une pâte Dark présente est une recette plus intense, mais toujours onctueuse, qui s’étale facilement sur du pain, ou sur des crêpes, gaufres… Enfin, la pâte à tartiner Manon est faite de chocolat blanc et café, afin de plaire aux fidèles du classique chocolat Manon. Une pâte onctueuse, savoureuse et très gourmande, qui accompagnera facilement toutes les pauses gourmandes.

Leonidas, Maître chocolatier, présente pour les fêtes de fin d’année, de jolies collections gourmandes, faites, entre autres, de sapins de Noël savoureux et de boules de Noël délicieuses. Des coffrets chocolatés et un ourson à retrouver au pied du sapin de Noël !

Leonidas, Maître chocolatier, est à retrouver par ici…