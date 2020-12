“Cheyenne et Lola” sur OCS : rencontre avec Charlotte Le Bon et Veerle Baetens

OCS vient de diffuser « Cheyenne et Lola », créée par Virginie Brac. Charlotte Le Bon et Veerle Baetens (vue notamment dans le très émouvant Alabama Monroe et plus récemment dans Au nom de la terre avec Guillaume Canet) forment un duo de choc dans cette excellente série, que l’on peut qualifier tout à la fois de road movie, de thriller et de western moderne. En incarnant deux femmes très différentes que les circonstances de la vie ont fait se rencontrer, les deux actrices livrent des performances remarquables.

Cheyenne (Veerle Baetens) vit dans un camping au bord de la mer. Elle est sortie de prison depuis peu et fait des ménages sur des ferries en partance pour l’Angleterre, pour gagner sa vie. Quant à Lola (Charlotte Le Bon), elle vient de quitter Paris pour rejoindre dans le Nord son amant, à la tête d’un réseau de vente pyramidale. C’est un acte terrible qui va lier les deux femmes : Lola va assassiner la femme de son amant, dont elle ignorait l’existence, et Cheyenne, témoin involontaire, va alors l’aider à se débarrasser du corps.

Lors de la saison 3 de Canneseries où « Cheyenne et Lola » avait été présentée en avant-première, nous avions eu la chanson d’interviewer les deux actrices, dont la complicité, réelle, faisait vraiment plaisir à voir.

France Net Infos : La série est très réussie. C’est un western moderne, dans la lignée de « Thelma et Louise ». C’est cet aspect qui vous a séduites toutes les deux ?

Charlotte Le Bon : En ce qui me concerne, c’est surtout le personnage de Lola qui m’a séduite. Ca n’arrive jamais un personnage féminin aussi fort et aussi déjanté !

Veerle Baetens : A la lecture du scénario, j’ai été séduite. J’ai pensé un peu aux frères Coen , où il y un certain humour dans une ambiance sombre !

France Net Infos : vos personnages ne se ressemblent pas. Leurs looks aussi sont très différents…

Veerle Baetens : Je connais bien le réalisateur, Eshref Reybrouck. C’est un belge flamand, comme moi. Il a proposé que je me rase le crâne et j’ai dit oui. Et voilà ! Ca va très bien avec le personnage. Face à Lola, je trouve que c’est magnifique.

Charlotte Le Bon : Et moi, j’ai dû me teindre en blonde pour la première fois de ma vie. Je trouve que ça me va bien !

France Net Infos : Est-ce qu’il y a un peu de vous dans chacun des personnages ?

Veerle Baetens : On amène toujours quelque chose de nous-mêmes. (En s’adressant à Charlotte Le Bon) La légèreté de Lola, tu l’as en toi ! Tu es très solaire comme elle.

Charlotte Le Bon : Moi, je trouve que Cheyenne a l’humanité, la loyauté mais aussi la dureté de Veerle. (En s’adressant à Veerle). Tu peux être dure parfois !

France Net Infos : Ce qui fait aussi la force de la série, c’est qu’elle met en lumière des femmes qu’on ne voit pas habituellement….

Charlotte Le Bon : oui, tous les personnages ont été explorés avec beaucoup de profondeur, beaucoup de couches. Souvent, les femmes sont vues à travers les hommes. C’est agréable de jouer des femmes qui n’ont plus rien à perdre. Elles prennent leur revanche sur la vie. Elles ont ce désir d’émancipation, de ne pas être dépendantes d’un hommes.

France Net Infos : C’est une série de femmes faite par une femme…

Veerle Baetens : Je suis quand même contente que ce soit un homme qui l’ait réalisée. Il est très sensible. Il était conscient du matériau qu’il avait entre les mains !