Bioviva : Des jeux qui font du bien à partir de 3 ans jusqu’à 107 ans

Les vacances scolaires viennent de débuter et nous avions envie de vous (re)parler de Bioviva, cette jolie marque française qui propose des jeux pour toute la famille dans le respect de l’environnement. Les jeux Bioviva sont nombreux et pour tout âge : de 3 ans à 107 ans précisément. Voici quelques nouveautés très sympas, nous sommes sûrs qu’elles vont vous plaire !

L’engagement de Bioviva au plus près de la Nature

Les jeux Bioviva se démarquent des autres jeux par son engagement envers la nature. Et pour ce faire, la marque a pensé à plusieurs astuces pour éviter les déchets inutiles. Vous ne trouverez donc aucun plastique chez Bioviva. La marque recycle le carton pour caler les jeux dans la boîte notamment. L’impression se fait essentiellement à l’aide d’encres végétales. Les papiers et cartons sont labellisés FSC. Pas de décors inutiles du type autocollants ou autres suremballages. Et pour y arriver, Bioviva s’est dit qu’il serait bon d’optimiser les formats pour réduire la perte de papier. Pas de jeux électroniques pour non plus ; bref : on va à l’essentiel !

La collection des « Énigmes »

Bioviva propose une riche collection de jeux autour d’énigmes. Des jeux éducatifs et ludiques que les enfants vont aimer emporter un peu partout avec eux. Les règles du jeu sont simples. Tout est réuni pour stimuler le joueur, il ne se rendra même pas compte qu’il est en train d’apprendre tout en tas de choses, puisqu’il va beaucoup s’amuser.

Mes premières énigmes « à table ! » & « véhicules » : à partir de 3 ans



Et parmi les nouveautés, il y a Mes premières énigmes « à table ! » et « véhicules » proposées pour les enfants à partir de 3 ans.

Deux jeux absolument géniaux qui vont leur permettre de deviner ce qui se cache derrière chaque carte grâce à 3 indices. Au total, 40 énigmes en image et 1 plateau de jeu. Voici quelques exemples : pour deviner l’illustration du gâteau d’anniversaire, les joueurs pourront s’aider des 3 indices suivant : ingrédients (beurre, farine, œufs) – un moule à manquer – des bougies. Pour deviner la clémentine, ils auront pour indices : l’arbre fruitier – une épluchure – un quartier de fruit. Côté véhicules, c’est exactement la même chose. Pour deviner la voiture, les enfants auront : la route – le volant – la jante.

Énigmes « Sport » à partir de 7 ans

Les jeux des énigmes chez Bioviva sont pensés pour tous les âges. Celui-ci s’adresse aux enfants à partir de 7 ans et plus. Les images ont laissé place aux phrases pour les aider à deviner de quel sport il s’agit. Le but étant d’être le plus rapide à deviner les sports qui se cachent derrière les 5 indices. Au total : 80 énigmes, un plateau de jeu, un jeton en bois (qui va permettre aux jeunes joueurs de gagner encore plus de cartes grâce à l’adresse).

« Énigmes – Le grand jeu » pour toute la famille !

Parmi les nouveautés à ne rater sous aucun prétexte, il y a « Énigmes – Le grand jeu ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’énigmes à deviner et pas seulement ! Il faudra également faire preuve d’adresse pour propulser les jetons sur la piste et défier son adversaire. Mais attention, car le plateau regorge de pièges, notamment des rouages qui lancent des défis aux joueurs. Plusieurs thèmes sont proposés : Nature, Sciences, Histoire, Monde et Arts. Un joueur lit l’indice, les autres peuvent répondre et donner autant de réponses souhaitées. Si personne ne trouve, un second indice est dévoilé, etc, etc. Le but étant de déposer ses 5 palets sur le jeu pour gagner la partie.

Bonne nouvelle : le jeu est compatible avec la série des “Énigmes” : pas le temps de s’ennuyer !

Bioviva Junior : le jeu naturellement drôle

Pour changer un peu des énigmes, Bioviva propose un jeu d’exploration autour du monde à la découverte des secrets que cache la Nature. Un jeu instructif et amusant à la fois. Un périple à la découverte de sites extraordinaires pour les enfants à partir de 5 ans. Ils vont faire la connaissance d’animaux et de leurs lieux d’habitat. Si le jeu semble éducatif, la marque veille toujours à apporter un petit peu de folie, avec notamment les cartes Impro’nimaux qui lancent des défis amusants aux enfants comme le fait de mimer l’animal. Un jeu qui fait du bien !

Bien sûr, tous les jeux sont disponibles sur le site officiel. D’ailleurs, d’autres collections tout aussi intéressantes sont proposées. Bioviva, ce sont des jeux qui font du bien. Ils sont ludiques et faciles à comprendre. On laisse la compétition de côté pour un jeu convivial qui promet de bons moments en famille pendant ces vacances de Noël.