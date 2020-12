Qui dit la vérité sur le Père Noël ? est un album des éditions Glénat jeunesse, de Géraldine Collet et Stéphane Kiehl, paru en novembre 2020. Un livre qui présente une réflexion sur le Père Noël, par des enfants qui tente de comprendre, et l’histoire d’un secret…

On raconte tout et n’importe quoi sur le Père Noël. En effet, certains disent qu’il existe et autres pas ! Mais dans tout cela, qui connaît la vérité ? Nina affirme qu’elle connaît la vérité, elle affirme que le Père Noël existe puisqu’elle l’a vu hier, dans un chalet, derrière une montagne de chocolats ! Léon répond que cela n’est pas possible, puisqu’il se faisait photographier avec plein de bébés au supermarché. Un enfant lui tirait même la barbe. Simone bougonne et cela l’étonne, car elle a eu au téléphone le Père Noël. Il lui racontait qu’il habitait loin, très loin, dans un merveilleux village entouré de sapins…

Ainsi de suite, des enfants vont raconter certains faits, ce qu’ils ont vu du Père Noël. Une réflexion autour de ce personnage plein de mystère, vu par des enfants et pour les enfants. Un album plein de surprise, qui va également interroger les jeunes lecteurs, ceux qui ont des doutes sur l’existence de ce grand bonhomme vêtu de rouge. Pour ceux qui connaissent déjà la vérité, l’histoire est amusante. Le récit est surtout fait de dialogue, simple et court, assez répétitif, ce qui apporte une belle dynamique de lecture, et pique la curiosité, pour savoir ce que pensent tous ces enfants, afin d’établir la vérité. Le dessin est captivant et expressif, avec un choix de couleurs restreints, pour un bel univers festif. Un bel album, plein de réflexions, à retrouver pour ces fêtes de fin d’année.

Qui dit la vérité sur le Père Noël ? est un bel album, des éditions Glénat, qui propose une belle réflexion, par des enfants, qui tente de connaître la vérité sur les mystères qui entoure ce personnage vêtu de rouge, qui apporte tant de cadeaux, le soir de Noël.