Tout ce qu’il faut savoir pour emmener sa voiture en ferry

Si vous êtes du genre à ne pas concevoir un voyage sans votre véhicule, alors vous serez ravi de savoir que vous n’avez aucune raison de le faire et qu’il est tout à fait possible d’emmener sa voiture en ferry. Oui, vous avez bien lu, votre meilleur compagnon à quatre roues pourra vous accompagner dans votre périple sur les Iles Canaries si vous partez en bateau. Les Canaries sont l’une des destinations préférées des Espagnols et des Européens qui se laissent charmer par la beauté époustouflante de cet archipel au climat subtropical. Ces iles concèdent même à nos caprices pour nous permettre de nous baigner tout au long de l’année, tout en nous offrant des paysages imprenables qui nous connectent avec la nature pour nous ressourcer.

Ainsi, si vous comptez emmener votre voiture à bord du ferry, votre moto ou votre camping-car, il vous suffit de suivre le guide et de poursuivre votre lecture, car nous voulons que tout se passe comme prévu lors de votre prochain voyage. Pour ceux qui veulent passer leurs journées à explorer cet archipel, voyager avec sa propre voiture fait rêver. Si vous avez l’intention de vous installer aux îles Canaries pour une longue période ou pour une durée indéterminée, il semble que l’enregistrement du véhicule soit également l’option la plus judicieuse. Sinon, vous devrez le vendre sur le continent, vous charger des formalités administratives liées au changement de propriétaire et aux documents d’assurance, puis en acheter un autre aux Iles Canaries. Alors autant bien s’informer, n’est-ce pas ?

Ce qu’il faut que vous sachiez en premier lieu, c’est que les ferries sont plus que prêts à recevoir les voitures, les motos et les camping-cars grâce à leur grande capacité de stockage et de charge. En effet, en embarquant avec votre véhicule, vous gagnez du temps et de l’argent lors de votre voyage aux Iles Canaries.

Où voyagera votre voiture ?

Le véhicule voyagera avec les garanties de sécurité maximales à l’intérieur du bateau, dans la cale. Pensez à bien réserver votre place à l’avance ! De plus, vous pouvez débarquer avec votre voiture une fois arrivé à destination, en compagnie de votre famille et des amis qui voyagent avec vous à bord de votre véhicule. Toutefois, renseignez-vous auprès de la compagnie maritime que vous aurez choisie, car celle-ci peut limiter cette possibilité de voyager dans le véhicule au chauffeur.

De quels documents avez-vous besoin ?

Dans la majorité des cas, on vous demandera votre permis de conduire, les papiers du véhicule, ainsi que votre assurance en vigueur. Vous avez aussi la possibilité de voyager avec une voiture de location, à condition que l’agence de location en question vous y autorise.

Il existe différentes classifications de véhicules en fonction de leur taille. Pensez à bien renseigner la hauteur du véhicule, les colis, les bagages et tout autre type de marchandise que vous transporterez. Dans tous les cas, il sera nécessaire de remettre la fiche technique au moment de l’identification.

Existe-il une heure limite ?

Cependant, emmener sa voiture en ferry demande un minimum de préparation et surtout une ponctualité irréprochable. Ainsi, si les passagers devront se présenter 30 minutes avant le départ du bateau, les automobilistes quant à eux devront se présenter une heure avant le départ.

Pourrai-je accéder à mon véhicule pendant la traversée ?

Une fois que vous aurez garé votre voiture sur la place qui vous aura été attribuée par la compagnie maritime, vous ne pourrez plus y retourner pour des raisons de sécurité. Par conséquent, pensez à bien emporter avec vous ce dont vous aurez besoin pendant la traversée.

Voyager en ferry aux Iles Canaries est devenu un véritable plaisir dès le moment où vous monter à bord du bateau. Vous y trouverez une piscine, des magasins, une connexion wifi, des restaurants, des cafés, un espace loisirs pour les enfants, de belles terrasses sur le pont… Il ne vous reste donc plus qu’à vous détendre jusqu’à ce que vous aperceviez la terre ferme pour débarquer sur les Iles Canaries pour un séjour de rêve !