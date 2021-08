Second Skin : IA et mission spatiale à la sauce Shockdom 

Le protocole d’hibernation des passagers d’une mission spatiale est soudainement avorté en plein espace sidéral. Chacun d’eux se réveillent sans souvenir de leur fonction sur ce vaisseau, et sans savoir à quoi correspond cette « Second skin », une combinaison étrange dont ils sont affublés …

Un one shot sci-fi mystérieux mêlant thriller psychologique et psychologie adolescente.

Disponible aux éditions Shockdom. +14

Le décor :

Un ordinateur des années 90 …

Une ado procède au démarrage d’un programme nommé S-Kin. Devant son ordi, entouré de jeux de toutes sortes : un tamagoshi, mais aussi un vaisseau spatial, elle attend la fin du chargement.

Une erreur critique se produit. Elle ouvre le vaisseau spatial et procède au réveil …

L’espace …

Le protocole n°9930051 est activé. Dans le vaisseau, un des humains est en cours de réveil … Elle ne comprend pas exactement ce qu’il se passe. Tout ce qu’elle entend, c’est cette voix robotisée qui énumère les différentes étapes du transfert de la mémoire malgré l’altération des données.

Soudain sa peau commence à se recouvrir d’une substance étrange. Elle parvient à se déloger de sa capsule, mais cette « seconde peau » l’a déjà complètement recouverte. Comme une combinaison spéciale, elle semble faire corps avec celle-ci.

Ne pouvant s’en délester, elle essaye d’actionner un des boutons. Mais ce qui se passe est loin d’être ce qu’elle espérait !!! D’étranges tentacules apparaissent dans son dos et elle ne parvient pas à les contrôler. En rampant jusqu’à une console de commande, elle comprend que c’est un mécanisme automatique d’auto-défense.

Elle avance vers le couloir, où elle est alors attaquée par une horrible créature robotisée, mais elle parvient à l’éviter en rentrant dans une des autres chambres.

Là, elle tombe nez à nez avec un autre humain, en train de sortir de son hibernation ….

Le point sur le comics :

Ah ces italiens !! En plus d’être des charmeurs, ils sont particulièrement talentueux pour nous sortir des « fumettis » (comics) originaux et complexes !!!

Claudio Cicciarelli nous propose un scénario particulièrement péchu en mélangeant science-fiction, psychologie adolescente, genre, et références aux années 90 !!!

Un mix qui nous laisse penser que cette Second skin (seconde peau) n’est qu’une belle métaphore. Chaque personnage se voit attribuer une fonction spéciale sur le vaisseau, et chacun représente un sentiment intime ressenti à l’adolescence. Il ajoute à ça, une intelligence artificielle mutine, qui met un léger bazar au sein d’une équipe à la mémoire défaillante !!!! Poussés dans leurs retranchements pour rechercher le but de leur présence dans ce vaisseau, et comprendre leurs fonctions, ils doivent également enquêter sur un saboteur qui n’est autre que l’un d’eux !!! Entre incertitude de genre, sentiments confus et « ghost mnémonique» défaillant, la tâche s’avère compliquée.

Pour parfaire à cette ambiance sci-fi / mood 90, Samuel Spano nous pond de très beaux graphismes entre comics et manga, que le lecteur ​n’​appréciera que dans ce huis clos spatial aux Éditions Shockdom !!! En majorité sur les personnages.

La conclusion :

Un one shot sci-fi qu’on dévore d’une traite, et qu’on aimerait beaucoup plus long vu l’action des deux dernières pages nous laissant dans l’expectative. Second Skin aux Éditions Shockdom est une œuvre qui manie habilement thriller psychologique et psychologie adolescente, sur une trame nineties pleine de références cinématographiques, (grâce aux répliques de films que les personnages s’échangent) !!! Particulier, mais étrangement addictif, ce comics est plus complexe que ce qu’il laisse voir, et séduira les lecteurs qui comprendront la métaphore proposée par les auteurs !!