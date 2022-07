Secrets d’Histoire Junior – Deux nouveaux romans

La collection Secrets d’Histoire Junior, des éditions Larousse, se complète avec deux nouveaux titres, parus en mai 2022, Enquête à l’Acropole et 12 scarabées pour Toutankhamon. Deux romans, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, qui proposent de découvrir l’Histoire, au travers d’aventures.

Lugos a posé sa main sur celle de son maître d’un geste vif, expliquant qu’il devrait se débarrasser de cela, tout de suite ! Il l’a ainsi empêché de porter sa main jusqu’à sa bouche. Jason est interloqué, il dévisage son esclave et fronce les sourcils. Il lui demande ce qui lui prend ! Lugos saisit alors la petite galette de millet au miel, que son maître s’apprêtait à croquer. Il explique qu’il a peur que cela nuise à la santé de son maître…

Le vieux maître, au crâne rasé, marche tranquillement dans la salle, avec l’aide d’une canne, sur laquelle il prend appuie. Son autre main est derrière son dos. Ses élèves sont accroupis sur les nattes de paille, s’appliquant à recopier des lignes d’écriture sur leur tablette. Le silence règne dans la salle, les garçons, âgés de douze à quatorze ans, n’osent ouvrir la bouche. En effet, s’il y en a un qui se dissipe, il est immédiatement puni par des coups de bâton.

Les deux romans, adaptés aux jeunes lecteurs, invitent à découvrir, au travers d’enquêtes de jeunes héros, la vie à Athènes, en Grèce antique, et/ou la vie au temps des pharaons, en Egypte antique. Les histoires sont bien construites, pour découvrir la petite et la grande histoire de ces deux époques présentées, tout en suivant de jeunes héros, qui tentent de démêler des mystères, afin de captiver les enfants. Les intrigues sont captivantes, entraînantes, entre le quotidien des grecs ou égyptiens et la grande histoire, qui permettent d’enrichir la culture générale. Des dossiers documentaires viennent compléter les livres. Des informations complémentaires pour s’informer et s’enrichir davantage, et pour le plaisir.

