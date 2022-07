L’espion de César, tome 3, Le Rubicon

Le Rubicon est le troisième et dernier tome de la trilogie L’espion de César, des éditions Delcourt. Une bande dessinée, de Jean-Pierre Pécau et Fafner, parue en mai 2022, qui vient offrir une conclusion épique, une dernière mission pour Coax, qui va aussi solder son compte avec la guerrière helvète.

Des bandits se cachent derrière des buissons, attendant qu’un certain tribun de la plèbe approche. L’homme est à cheval, accompagné de quelques soldats. Les malfrats sortent, se mettent en travers de la route du Tribun. Ils demandent à Clodius de se battre comme un vrai Romain ! Un autre tueur lui demande s’il veut mourir le glaive à la main, ou comme un porc, égorgé. Clodius s’énerve, il rappelle qui il est, en affirmant, qu’il est Rome, qu’il est intouchable. Un brigand blesse le cheval, faisant tomber à terre le tribun. Les assassins tuent facilement et rapidement les soldats qui accompagnaient Clodius. Un homme se tient devant le tribun, lui rappelant comment meurent les traîtres et les ennemis de César. Clodius fut égorgé. La nouvelle de cet assassinat se répandit dans Rome. La foule s’emporta, un incendie se propagea, la cité était en feu…

Un ennemi de moins pour César, mais cela ne calme pas le peuple de Rome, qui met la cité à feu et à sang. Pendant ce temps, l’empereur étend son empire, conquiert la Gaule… Mais il va falloir, à César et à Coax, revenir à Rome et rétablir l’ordre. Ainsi, l’espion de César va accepter une dernière mission périlleuse, pour venger un ami assassiné et solder son compte avec la guerrière helvète. La bande dessinée est plaisante à découvrir, présentant, dans un premier temps, la guerre rudement menée par César, entre trahison et ruse, tout en usant de son espion. Ensuite, c’est Rome et l’affrontement avec la chienne d’Hadès, qui est à suivre, offrant une fin épique, à cette trilogie captivante et riche. Entre histoire, vengeance, amitié, devoir, maître, mission, liberté, suspense, révélations, le récit offre, à découvrir, une aventure spectaculaire. Le dessin est particulier, parfois caricatural, avec un trait insistant, plutôt sombre et nuancé.

Le Rubicon est le troisième et dernier tome de la trilogie L’espion de César, des éditions Delcourt. Un album qui offre une conclusion épique, avec cette dernière mission à accomplir, pour Coax, dans une Rome livrée à la guerre civile, dans laquelle la chienne d’Hadès compte bien prendre avantage.

