Sigrid – Les maîtres de ce pays

Les maîtres de ce pays est le second tome du diptyque Sigrid, consacré à la découverte de l’Amérique par les Vikings aux alentours de l’an mil. Une bande dessinée de David Chauvel et Patrick Pion, parue aux éditions Delcourt, en juin 2022, qui présente un fabuleux récit d’aventures et de guerre.

Groenland, un drakkar arrive, avec à son bord Frode. Sur les bords de mer, un homme annonce qu’il faut prévenir Jarl Ngeborg, qu’ils vont avoir des nouvelles du Markland. Quelques instants plus tard, Frode débarque et vient saluer le maître des lieux, Jarl Ngeborg. Les deux hommes souhaitent se parler, seul à seul, pour pouvoir se dire certaines choses. Frode explique qu’ils n’étaient pas assez nombreux, ni préparés pour une longue poursuite et un éventuel affrontement avec un plus fort parti de Skroelingars. Ils ont préféré ne pas les suivre, aussi c’est pour conter toute cette affaire que Jarl Asgeir l’a envoyé ici au plus vite. Jarl Ngeborg comprend que l’objet que la nièce de Harvard aurait emporté avec elle est très sacré, mais ne peut dire ce que c’est. Aussi, pour cette quête, il veut en savoir plus sur les Skroelingars…

Le récit est bien rythmé, oscillant entre les faits des Vikings évangélistes et des indiens Béothuks qui ont sauvé Sigrid. La jeune femme se remet tranquillement et découvre une autre vie, auprès des indiens. Mais les Vikings sont bien déterminés à récupérer le précieux bien en possession de Sigrid et pour cela, la paix ne semble pas toujours la meilleure option… En effet, Sigrid doit choisir entre les deux camps, mais elle ne peut pas, elle essaie d’apaiser les tensions, éviter les conflits, mais rien n’y fait. La bande dessinée présente une histoire captivante et bien menée, avec une héroïne Viking forte et courageuse, qui découvre une autre vie, un autre monde, un autre peuple. Le dessin est toujours agréable, dynamique et structuré, avec un découpage énergique et efficace.

Les maîtres de ce pays est le second et dernier tome du diptyque Sigrid, des éditions Delcourt. Une série consacrée à la découverte de l’Amérique par les Vikings, bien avant Christophe Colomb, à travers un récit épique, avec une héroïne forte et courageuse.

Lien Amazon