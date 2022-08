A l’école des korrigans est un album jeunesse de Céline Lamour-Crochet et Pylb, paru aux éditions Beluga, en juin 2022. Une histoire fantastique dans laquelle les jeunes lecteurs vont suivre l’année scolaire d’un amusant korrigan, créature étrange…

Konan est un jeune korrigan qui interpelle tout de suite les jeunes lecteurs. Il est le narrateur de cette histoire et entraîne les enfants à le suivre. Il est en apprentissage à la prestigieuse école des poulpiquets de Bretagne. L’emplacement de cet établissement est secrètement gardé… Mais le jeune korrigan dévoile tout de même un indice : l’école est enterrée sous un tumulus ! Il faut savoir que tout le monde ne peut pas devenir un korrigan, car il faut être petit, voire très petit, pour se déplacer dans les nombreuses galeries. Alors, comme dans certains parcs d’attractions, une toise est disposée à l’entrée. Ceux qui passent au-dessous, sans plier les genoux, ou courber le dos, peuvent entrer dans l’école.

Le récit est curieux, avec cette découverte étrange de l’école des korrigans, parfaite pour la rentrée et annoncée l’année scolaire à venir. Le narrateur, le jeune Konan est attachant et amusant. Il vient expliquer la sélection, les professeurs, ses capacités, ses cours et activités. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs qui vont rapidement plonger dans cet univers fantastique et amusant. C’est moderne, tout en alliant la culture bretonne, assez plaisant à découvrir, surtout avec ce personnage attachant. Le dessin est tout aussi moderne, les illustrations sont colorées, rondes et vives, avec des personnages expressifs, des jeux d’ombres…

A l’école des korrigans est un album des éditions Beluga, du groupe Coop Breizh, qui invite les enfants à découvrir une étrange école. En effet, à travers le récit de Konan, jeune korrigan, une année scolaire assez spéciale est ainsi présentée.

