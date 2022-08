Demain nous appartient : rencontre avec Maud Baecker

Anna Delcourt fait partie des personnages préférés des fans de Demain nous appartient. Depuis le lancement de la série quotidienne sur TF1, elle a connu des joies, des peines. Sa vie a été souvent bouleversée par des épreuves. Nous avons rencontré son interprète, Maud Baecker, au 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Souriante et décontractée, elle nous a parlé d’Anna mais aussi de ses autres rôles à la télévision. Au début de l’année, elle était Julie à la vie sentimentale un peu compliquée dans la mini-série L’Amour (presque) parfait sur France 2. On la verra très bientôt sur TF1 dans le rôle d’Alexia Daval, dans une fiction très attendue Le mystère Daval.

France Net Infos : Anna est un personnage emblématique de la série, qui a subi de nombreuses épreuves. On se demande si elle va réussir à fonder une famille avec Karim…

Maud Baecker : Ils veulent adopter un enfant mais tout le monde sait que les démarches pour l’adoption peuvent être longues et compliquées et qu’elles n’aboutissent pas forcément. On ne sait donc pas encore ce qui va se passer par la suite. On sera les premiers agréablement surpris et heureux s’ils parviennent à devenir parents.

France Net Infos : Recevez-vous le scénario en avance ou découvrez-vous un peu comme les téléspectateurs ce qui va arriver ?

Maud Baecker : On apprend toujours très peu de temps avant ce qu’on va avoir à jouer. On est donc toujours très surpris, tout comme les téléspectateurs. On se demande souvent où les auteurs vont trouver toutes ces intrigues ! Quand on rencontre le public, de nombreuses personnes nous disent qu’elles se retrouvent dans ce que traversent nos personnages. C’est très touchant ! C’est une belle récompense.

France Net Infos : En dehors de Demain nous appartient, vous avez plein de projets en ce moment…

Maud Baecker : J’ai beaucoup de chance de pouvoir multiplier les projets en parallèle de la série, avec des rôles très différents. J’ai fait à la fois de la comédie avec L’Amour (presque parfait) et du drame avec L’affaire Daval qui va être bientôt diffusé sur TF1.

France Net infos : Vous êtes attendue au tournant dans le rôle d’Alexia Daval…

Maud Baecker : Malheureusement, cela arrive encore trop souvent que des femmes soient frappées et tuées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints. C’est donc très bien de pouvoir aborder ce genre de sujets et de sensibiliser les gens là-dessus. Quand on incarne quelqu’un qui a réllement existé, on se doit de toucher le plus possible à la réalité et de faire en sorte qu’il y ait une ressemblance physique. J’ai senti une forte responsabilité. Il ne fallait pas blesser la famille.

France Net Infos : Vous avez aussi joué au théâtre. Y-a-t-il des projets pour une prochaine pièce ?

Maud Baecker : Peut-être ! Je lis beaucoup de pièces en ce moment. On verra ce qui peut se faire. Rien n’est signé pour l’instant mais j’espère que ce sera pour bientôt !