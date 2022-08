Un si grand soleil : rencontre avec Fabrice Deville au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Dans Un si grand soleil, la série quotidienne de France 2, Fabrice Deville incarne l’avocat Florent Graçay, en couple avec Claire (Mélanie Maudran). Actuellement, il est très inquiet pour son fils Enzo, (Teïlo Azaïs), qui par amour pour une jeune femme aux intentions malhonnêtes, va se retrouver au cœur d’une dangereuse situation. A l’occasion du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, nous avons rencontré le comédien qui s’est confié sur son personnage et sur la série qui va bientôt entamer sa quatrième saison.

France Net Infos : Dans Un si grand soleil, votre personnage est à la fois avocat, amoureux, père…En ce moment, il est très inquiet pour son fils !

Fabrice Deville : J’adore Florent ! Il est inspirant à plus d’un titre. Enzo, son fils, vit son premier amour et il a perdu son discernement, ce qui l’a conduit dans des endroits incroyables. Je trouve que c’est une piste de réflexion intéressante pour tout le monde. La vie est courte et il faut essayer de se poser les bonnes questions, sans faire n’importe quoi.

France Net Infos : Avec Claire, Florent forme désormais un couple solide, après avoir été mis à rude épreuve…

Fabrice Deville : Oui, c’est génial ! En plus, avec Mélanie Maudran, on a une belle complicité. Elle n’hésite pas à me taquiner ! On s’entend bien. Quand on se retrouve tous les quatre dans la série, on est ravis. On forme une belle famille ! Je m’estime chanceux.

France Net Infos : Dans quelle genre d’intrigue aimeriez-vous que Florent se retrouve ?

Fabrice Deville : Ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas envie que Florent trompe Claire. En revanche, j’aimerais qu’il retrouve des copains, qu’ils aillent s’amuser dans des soirées. Pourquoi pas qu’ils se retrouvent au poste ! J’adorerais que Florent soit pris en faute et qu’il se fasse engueuler par son ex beau-père. On laisse faire les scénaristes ; ils ont plein d’idées !

France Net Infos : Avec quels acteurs aimeriez-vous tourner dans la série ?

Fabrice Deville : J’aimerais bien tourner avec Nadia Fossier ( Alix), Folco Marchi (Ludo), Hubert Benhamdine (Christophe) notamment. Je m’entends très bien avec le cercle proche de Florent. J’adore Yvon Back (le commissaire) mais c’est compliqué pour moi de jouer avec lui car il me fait beaucoup rire ! Il est très drôle et très fort.

France Net Infos : Vous nous aviez parlé récemment d’un projet de long métrage. Où en est-il ?

Fabrice Deville : Il est toujours d’actualité. Je veux le financer en grande partie car je n’ai pas l’âme du réalisateur classique. Mon intention, c’est réunir toute une bande de copains. Je ne payerai pas les comédiens mais il faut que j’aie l’argent pour financer ceux qu’on ne voit pas à l’écran. Je mets un point d’honneur à ce que ce film se fasse !