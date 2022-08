Rock en Seine – La scène rock 2022 incontournable !

Partagez





Festival Rock en Seine 2022 – Une programmation délirock incroyable ; Rage Against the Machine, Stromae, Arctic Monkeys, Nick Cave, Tame Impala, et bien d’autres ! Certaines dates sont d’ors et déjà complètes. Réservez vite avant qu’il ne soit trop tard !

Festival Rock En Seine 2022

Parc de Saint-Cloud (92) du 25 au 30 août 2022

2022, pour son grand retour après 2 ans de silence forcé, Rock en Seine, promet 5 jours avec une kyrielle de concerts grandioses. Dès le jeudi, on retrouvera Arctic Monkeys, accompagnés d’Idles, Requin Chagrin, Fontaines D.C. et Yard Act. Nick Cave and the Bad Seeds suivra le vendredi, avec James Blake, London Grammar, Gwendoline et bien d’autres artistes incontournables.

Le week-end, ce seront Tame Impala, The Blaze, La Femme, Jamie XX, Stromae, Parcels, Faux Real, Malik Djoudi, Walter Astral, Lewis Offman, Kids Return, Lulu Van Trapp… Pour finir en beauté le mardi 30 août avec Rage Against The Machine, aux côtés de Run the Jewels, Franck Carter & The Rattlesnakes… Une programmation inoubliable qui satisfera le plus grand nombre de festivaliers.

CONFÉRENCES, PROJECTIONS, STREET-ART…

Cette année le Festival innove avec une nouvelle zone baptisée ACT (Agir, Créer, Transmettre). Ce nouvel espace mettra à l’honneur de nombreuses personnalités qui viendront s’exprimer le temps d’une conférence, autour du thème du voyage : Arnaud Rebotini, Cyril Dion, Enki Bilal, Etienne Klein, Frederic Beigbeder, Maïa Mazaurette et beaucoup d’autres d’autres. Les festivaliers pourront également découvrir des films du Festival International de films sur la musique de Paris, des masterclass avec Jehnny Beth et Malik Djoudi, des performances de street-art, les pop-up stores des disquaires Music Fear Satan, Balades Sonores et Kiblind, ainsi que les stands d’associations partenaires.

