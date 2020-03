Smileyworld – Des mini-livres de stickers

La collection Smileyworld, des éditions Les livres du Dragon d’Or, se complète avec quatre nouveaux mini-livres de 500 stickers. Des autocollants à coller partout, pour personnaliser ses affaires, avec des thèmes différents, Peace & Love, Amour et amitié, Emoticônes et Licornes et lamas.

Il y a de tout pour tout le monde avec ces quatre mini-livres à collectionner, pour un maximum de stickers à coller partout ! En effet, les livres sont assez petits, donc pratiques à emporter partout avec soi, pour personnaliser les cahiers, les chemises, les dessins, les lettres, et toute autre chose.

Il y en a pour tous, en commençant par des cœurs, des couleurs hippies, des symboles et des smileys souriants. Avec des fruits, pour les vacances d’été, de toutes tailles et de toutes formes, les stickers sont funs et plaisants. Beaucoup de cœurs, de friends, d’arcs en ciel et de couleurs plus pastel, sont à retrouver dans le deuxième mini-livre. Des licornes, des lamas, des pandas, des ours, des chats, des princesses, des chiens, des étoiles, des cerises et un esprit un peu plus manga sont à découvrir, dans le troisième mini-ouvrage. Enfin, toutes les émoticônes sont regroupées dans le dernier mini-livre, pour présenter ses humeurs, ses émotions, ses envies et bien plus encore, avec l’aide de plus de 500 stickers, de toutes tailles.

En effet, tous les mini-livres présentent des stickers de toutes tailles, il y en a qui font toute la page et d’autres beaucoup plus petits et discrets. Il y en a aussi des carrés, des ronds, en forme de cœurs, d’animaux ou d’arcs en ciel. Les autocollants sont colorés, offrant un bel univers varié, un esprit joyeux et un monde souriant, pour personnaliser et égayer les cahiers, lettres et tout autre accessoire.

Smileyworld est une collection joyeuse, qui se complète avec quatre mini-livres de plus de 500 stickers chacun, offrant un monde coloré et festif, souriant et amusant à retrouver et à coller partout, pour personnaliser ses affaires.