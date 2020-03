Trail – Les clés pour performer sans se blesser est un guide pratique, paru aux éditions Glénat, en février 2020. Un livre de Chloë Lanthier, qui offre des stratégies de prévention et séries d’exercices pour mieux performer, et se préparer pour cette discipline passionnante et exigeante.

Après une préface de Tim Tollefson, physiothérapeute du sport et traileur d’élite, on retrouve un sommaire très complet, présentant les différentes parties de l’ouvrage. Une introduction de l’auteure suit, expliquant que dès l’âge de 10 ans, elle commençait à courir et à faire de la compétition. Une présentation brève, efficace et malgré tout complète, pour débuter l’ouvrage.

La première partie du guide met en avant les facteurs et les mécanismes de blessure, pour les comprendre et les identifier. Ainsi, l’on retrouve les blessures les plus courantes, avec les syndromes expliqués, les douleurs ressenties, le plan d’action à envisager, les conseils pratiques pour éviter les complications et les protocoles de renforcement pour se muscler correctement et prévenir. Le surentraînement et comprendre les courbatures, les crampes et les muscles tendus, sont aussi à découvrir dans cette première partie.

Dans un deuxième chapitre, ce sont les mesures préventives pour performer qui sont à retrouver, pour optimiser sa technique de course, avec notamment une maximisation de l’énergie élastique et l’efficacité de la propulsion, entre foulées, cadence, contact avec le sol…

Les trois dernières parties présentent les techniques pour tous les terrains, comment débuter et progresser en trail, afin d’atteindre un niveau de forme, et enfin des exercices spécifiques, pour prévenir, renforcer et performer. Le guide est très complet, que ce soit pour les amateurs, ou pour les coureurs de haut niveau, invitant à tout connaître de cette discipline passionnante, mais aussi exigeante, qui nécessite un mental d’acier, de l’endurance, de l’agilité, de la coordination, de l’élasticité et de la force musculaire. Le livre est plein de bons conseils, offrant des explications concrètes sur différents cas, en passant par la course, les mécanismes, les blessures, la prévention, les techniques, la performance et des exercices spécifiques. De nombreuses photographies, graphismes, dessins et légendes accompagnent parfaitement l’ouvrage.

Trail – Les clés pour performer sans se blesser est un guide pratique et très complet, qui propose aux amateurs, comme aux traileurs expérimentés et compétiteurs, de retrouver tout ce qu’il faut pour bien débuter, mais aussi pour progresser, tout en se préservant, afin d’améliorer sa technique de course.