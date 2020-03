3 conseils pour son implantation capillaire

Une greffe de cheveux est de nature à changer la vie des personnes qui en bénéficient et qui souffrent tant physiquement que psychologiquement de leur calvitie. L’évolution des techniques en matière d’implantation capillaire a fait que de plus en plus de patients sautent le pas de l’implantation capillaire.

Pour réussir leur opération de greffe de cheveux, on leur donne ici 3 catégories de conseils pratiques à retenir. Ainsi, ils n’auront aucune raison de regretter leur décision. Suivez le guide :

Conseils quant à votre praticien

Bien qu’on ne puisse pas toujours être sûr des compétences et du savoir-faire du médecin à qui vous confiez votre implantation capillaire, il existe toujours des indices permettant de vous orienter dans votre choix.

En plus de ses qualifications et de son expérience, vous faites bien d’opter pour un spécialiste qui a fait ses preuves auprès d’autres patients et qui affiche des résultats qui vous satisfont.

En plus de cette petite vérification, n’oubliez pas non plus de demander les techniques utilisées et les différents paramètres qui entoureront votre intervention.

Dans tous les cas, sachez suivre votre instinct et optez pour le spécialiste en qui vous avez le plus confiance. C’est la meilleure façon de réduire au maximum les risques qui pourraient être associés à votre intervention.

Conseils quant à l’intervention en elle-même

Pour réussir votre implantation capillaire, vous devez aussi vous préoccuper de l’intervention en elle-même en accordant tout d’abord une importance particulière à la consultation qui précède l’opération ainsi qu’au suivi post-opératoire.

Il ne faut en aucun cas sauter ces étapes, cruciales pour déterminer le type de greffe de cheveux dont vous avez besoin et pour vous accorder les soins qui s’imposent afin que les greffes pratiquées portent leurs fruits.

Il est important de connaitre avec exactitude les causes de votre calvitie et les solutions qui peuvent régler le problème. Avant de passer à l’acte, vous devez vous enquérir de A à Z du déroulement de votre opération et des risques qui l’accompagnent aussi minimes soient-ils.

Ici encore, le professionnalisme de votre spécialiste sera décisif, car en vous fournissant des informations complètes sur votre greffe de cheveux, il saura répondre à toutes vos inquiétudes tout en vous aidant à prendre votre décision finale.

Le traçage du contour de vos cheveux constitue également une étape charnière en matière d’implantation capillaire.

Il doit se faire entre les mains d’un spécialiste et ce, afin d’éviter un résultat trop artificiel. C’est même au niveau de ce tracé que se ressentira le plus la qualité professionnelle ou non du résultat de votre implantation capillaire.

Il faut aussi s’assurer que la densité des follicules pileux à implanter soit bien calculée, car d’elle aussi dépend la qualité du résultat de votre greffe de cheveux.

Votre spécialiste devra aussi tenir compte de facteurs tels que le sens de croissance de vos follicules pileux ou encore la symétrie de votre visage à mettre en harmonie avec la manière dont on trace votre contour capillaire.

Conseils liés à la phase post-opératoire

Il est de votre devoir de vous préparer aux désagréments liés à votre greffe de cheveux. Étant donné que les follicules pileux seront insérés dans votre cuir chevelu sur lequel le praticien effectuera des incisions, vous devez vous attendre à des petites plaies qui sont normalement vouées à disparaitre dans la semaine suivant votre intervention.

Toutefois, en aucun cas ces petites plaies ne doivent être sources de douleurs. En cas de complications, vous devez consulter un médecin.

Quoi qu’il en soit, il est indispensable de respecter les consultations de contrôle préconisées par votre chirurgien et ce, même en l’absence d’effets secondaires ou de réaction.

Un praticien expert saura normalement pratiquer les incisions sur votre cuir chevelu de manière à éviter les complications par la suite.

Après l’opération, il est toujours utile de respecter au moins une heure de repos avant de sortir de votre clinique. Le but est de vous surveiller et de contrôler les résultats de votre opération.

Durant votre examen de suivi, faites attention à respecter les consignes de votre médecin et ce, afin de vous assurer une récupération rapide. N’hésitez pas à contacter votre spécialiste en cas de problème ou encore de doute. C’est la meilleure façon d’intervenir à temps en cas de problème.

Dans tous les cas, rien ne vaut une greffe de cheveux pratiquée entre les mains de professionnels expérimentés et dotés des compétences requises pour vous garantir la réussite de votre implantation capillaire.

Optez pour les meilleures technologies et profitez de ce que la science vous offre de plus performant. Ainsi, vous vous donnez les chances du meilleur résultat.

Vous reconnaitrez le bon professionnel grâce aux références dont il bénéficie auprès d’anciens clients ou encore des différentes certifications qu’il aura reçues auprès des autorités de santé.

Vous disposez maintenant des informations utiles pour réussir votre implantation capillaire. Il s’agit d’une intervention qui peut vous changer la vie si tant est que vous la faites dans les meilleures conditions, auprès des bons professionnels.