Visiter la Norvège : bâtiments et villes à découvrir et visiter

Pays scandinave réputé pour ses glaciers, ses fjords côtiers ou la pratique de la pêche, la Norvège, une contrée bien plus vaste qu’on serait tenté de le croire, ne manque pas de lieux, bâtiments et villes à découvrir et visiter à l’occasion d’un périple de plusieurs jours.

Une terre de paysages sauvages somptueux

Visiter la Norvège devrait combler toutes les personnes aimant la nature et en particulier les vastes territoires en grande partie préservés de toute activité humaine. Forêts, collines, prairies et bien sûr ces fjords majestueux qui nous renvoient à l’époque des vikings font partie des éléments donnant tout son charme et sa beauté à ce pays.

Ainsi il est possible de suivre des sentiers de randonnée qui vous amèneront au sommet de rochers surplombants des lacs parfois à l’eau couleur émeraude. L’un des plus emblématiques de ces rochers se nomme Trolltunga et est situé à Hordaland. Les balades le long du littoral norvégien, notamment à Bleik (comté de Nordland), seront assurément d’autres temps forts du séjour, d’autant que vous pourrez y observer dans des conditions optimales de magnifiques aurores boréales une fois la nuit tombée.

Quant aux fjords, certains sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco (ceux de Nærøyfjord et Geirangerfjord par exemple) et il est possible de se promener en bateau parmi ces anciennes vallées glaciaires offrant des souvenirs inoubliables.

D’autres activités à faire en Norvège

Ce pays scandinave est aussi réputé pour ses maisons colorées à pignons et ses vieux quartiers ou quais ayant su conserver un véritable charme authentique, notamment au sein des villes portuaires comme Trondheim, Stavanger et Bergen.

Si vous aimez les fortifications, Fredrikstad et son centre ville historique devrait vous ravir et procurer un véritable voyage vers des temps anciens. La capitale Oslo est bien évidemment une étape incontournable de tout périple norvégien. La ville regorge de bâtiments historiques dont le Palais royal et de musées tel celui dédié aux navires vikings, les fameux drakkars.

Oslo est une ville verte aux nombreux parcs propices afin de s’y détendre ou de se balader au calme. Pour les personnes souhaitant un peu d’animation, il est conseillé de se rendre en début de soirée dans le dynamique centre-ville de la capitale.

Que faut-il prévoir et savoir avant d’aller en Norvège ?

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, il est conseillé de partir pour la Norvège avec un passeport.

Il est toujours bon de savoir que la Norvège applique un droit d’accès à la nature, c’est à dire que toute personne (habitant ou touriste) a la liberté d’aller dans la quasi totalité des sites composant la campagne norvégienne, ainsi que les parcs nationaux.

Par ailleurs, la météo est relativement changeante d’un bout à l’autre du territoire norvégien. Prévoyez en conséquence des vêtements adaptés à toutes les températures et surtout des chaussures ou bottes de marche si vous comptez passer beaucoup de temps dans la nature.

Enfin si vous voulez avoir sous les yeux toutes les informations pratiques et des idées de bons plans au sujet de la Norvège, n’hésitez pas à vous rendre à ce lien.