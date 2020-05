La Décoration Scandinave: le Coussin est un Indispensable

Vous souhaitez refaire la décoration de votre domicile, mais ignorez quel style adopter ? Vous vous demandez quelles sont les dernières tendances pour avoir un intérieur à la fois design et cocooning ? La réponse est simple : choisissez la mode scandinave ! Très en vogue depuis plusieurs années, elle reste la valeur sûre pour embellir son appartement. Elle saura ajouter une touche légère et fashion à n’importe quelle pièce de votre habitat. La « nordic fashion » se décline en divers meubles et accessoires. On pense, par exemple, au célèbre coussin. Il constitue l’élément indispensable pour habiller votre canapé ou votre lit de façon naturelle et ethnique, il va décorer votre maison comme il se doit.

Les origines de la mode scandinave

Comme son nom l’indique, elle puise ses sources des pays du Nord de L’Europe (Danemark, Suède, Norvège, Finlande…). Le climat polaire et peu ensoleillé de cette partie du globe, a poussé ses habitants à repenser autrement leur intérieur. L’objectif visé unit à la fois, le désir de se protéger du froid hivernal, et la volonté de se créer un véritable espace douillet. C’est dans ce contexte particulier que la mode nordique pointe le bout de son nez, aux alentours des années 30.

Ce qui caractérise ce style dès ses débuts, c’est sa volonté de se rapprocher au maximum de la nature. Soucieux du bien-être de notre planète, l’accent est mis sur les matériaux écologiques, tels que le bois ou le verre. L’ameublement n’est pas le seul domaine à bénéficier de cette philosophie de vie. Les tissus sont également empreints de ce style. En première ligne, on retrouve un objet discret mais indispensable : le coussin.

Le coussin nordique, le must have !

On le reconnaît au premier coup d’oeil, ses particularités font de lui un accessoire unique . Il se distingue d’abord par ses formes géométriques : le losange occupe la première place dans le podium. Cependant, il ne fait pas exception. Il existe d’autres motifs, plus proches de la nature. On citera, par exemple, les rennes ou les sapins, qui peuvent être imprimés sur le linge de maison.

Les couleurs du coussin sont très significatives elles aussi. Le blanc est la teinte la plus utilisée car il permet d’éclairer facilement une pièce. Le gris est également très prisé. Ces deux coloris constituent la base de la décoration nordique. Ils contribuent à créer une atmosphère de relaxation et de bien-être. D’autres nuances commencent à apparaître dans la mode scandinave. Les tons pastels s’imposent à leur tour : rose pâle, bleu ciel…tout comme le jaune moutarde qui procure un côté chaleureux et rétro aux textiles.

Tout droit arrivé des pays du nord, le style scandinave s’impose aujourd’hui en France comme le modèle à adopter chez-soi pour être fashionista. Laissez votre esprit s’évader dans cette décoration épurée. N’oubliez pas le coussin aux dessins réguliers. Posé sur un canapé ou un lit, il apportera un petit coup de peps dans cette ambiance 100% détente.

