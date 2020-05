Disque dur en Panne, comment réagir ?

Le disque dur peut tomber en panne parfois. Cela se note à travers les fichiers disparus, les clics ou les claquements métalliques ainsi que le périphérique non reconnu. Les causes sont multiples. Fort heureusement, il existe certaines solutions de récupération des fichiers du disque dur défectueux.

Les pannes éventuelles du disque dur

Lorsque le disque dur tombe en panne, on panique généralement. Les symptômes du disque dur défectueux peuvent perturber le démarrage voire l’extinction de l’ordinateur. On note du coup un écran bleu sous Windows, des vibrations, des transferts de données sans fin et des plantages intempestifs. Les pannes du disque dur peuvent provenir des pannes physiques, logiques, mécaniques ou électroniques. Les pannes physiques sont les plus sévères. Elles se distinguent par un non-fonctionnement systématique du disque dur. L’ordinateur ne reconnaît plus le disque dur. La vitesse du transfert au niveau des informations devient très lente. Au cours du fonctionnement du disque dur, on peut entendre un claquement métallique. Le disque dur peut vibrer aussi lors de son usage. Les pannes électroniques proviennent de virus, de fichiers corrompus, de formatages mal exécutés ou de chocs électriques.

Comment résoudre une panne de disque dur ?

Avant de procéder à de grandes manœuvres sur le disque dur, il est recommandé de servir des outils diagnostics de l’ordinateur. Si c’est sur Windows, il suffit de cliquer sur le menu « Démarrer », sur « Ordinateur ». On choisit « Outils » puis sur « Vérification des erreurs » et enfin sur « Vérifier maintenant ». Le système tente de corriger toutes les pannes dénichées sur le support de stockage dès qu’on coche « Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers ». , Dans le cas contraire, le système se contente de fournir juste un rapport. S’il s’agit des erreurs physiques du disque dur, il est recommandé de cocher la case « Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux ». L’idéal est de cocher les deux options en quittant au préalable toutes les applications. L’ordinateur procède à la réparation.

Des logiciels de récupération des données

Plusieurs solutions sont possibles lorsque le disque dur tombe en Panne. Les logiciels de récupération de données les plus prisés sont Disk Drill Logiciel de Récupération . La récupération données est possible dans plusieurs cas de pannes logiques. Les experts interviennent lorsque le problème est plus grave. Des services uniques de récupération données à distance sont mis à contribution pour récupérer les fichiers.