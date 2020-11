Stairway to Heaven, de Delinda Dane

Vous souhaitez une comédie romantique légère et mignonne à souhait ? Alors tournez-vous vers “Stairway to Heaven”, une romance de Delinda Dane. Des épreuves, un bébé déposé à la porte, une rencontre, et de l’amour, beaucoup d’amour.

Résumé

Craquant en bad boy tatoué.

Irrésistible en papa modèle.

Il y a quelques années seulement, Tristan était un autre homme. Désabusé , indifférent au succès immense qu’il rencontrait en tant que tatoueur et curieux de toutes les addictions : drogues, alcool… femmes. Mais c’est justement une femme qui a bouleversé sa vie. Enfin, une version miniature : Briar Rose, un mois, fruit d’une nuit furtive avec une inconnue, a été déposée un matin sur le pas de sa porte, abandonnée par sa mère. Depuis, plus rien n’a jamais été pareil.

Aujourd’hui, Tristan ne vit et ne respire que pour sa fille, une adorable blondinette de quatre ans. Et s’il y a un sujet qu’il traite avec beaucoup de sérieux, c’est le choix de la personne qui prendra soin de son trésor lorsqu’il travaille au salon de tatouage. Quand il reçoit Heaven Harper pour un entretien, il sait d’office qu’elle ne sera pas retenue pour le poste de baby-sitter. Elle est désordonnée, maladroite et, il faut bien l’admettre, beaucoup trop attirante. Très loin, donc, de l’image qu’il se faisait de sa future Mary Poppins ! Pourtant il doit bien prendre en compte l’attachement immédiat de Briar Rose pour cette étonnante jeune femme.

Alors, Tristan cède. Pour sa fille, il saura mettre de côté ses réticences… et son trouble.

À propos du livre

Paru chez Hugo New Romance en Octobre dernier, “Stairway to Heaven” est une comédie romantique écrite par Delinda Dane. Si la romance en est le thème principal, l’auteure aborde certains sujets plus dramatiques En effet, il est fait mention d’addiction, des conséquences de la célébrité, de l’abandon ou encore des relations toxiques. Mais comme dans toute romance, l’amour prime et guérit toutes les plaies.

On rencontre ainsi Heaven qui ne se sent pas à sa place dans sa relation amoureuse. En effet, elle se sent rabaissée, notamment par rapport à son métier de nounou et sa difficulté à décrocher un poste. De son côté, Tristan est un ancien addict célèbre pour son métier de tatoueur qui a tout plaqué pour s’occuper de sa fille. Il monte son propre salon de tatouage et se dévoue pour l’amour de sa vie âgée de 4 ans. Le destin va mettre ces deux personnes sur le même chemin lorsque Heaven et ses talents de nounou tombent à pic pour sauver Tristan qui n’en a plus. Ensemble, ils apprendront à s’apprivoiser jusqu’à laisser éclore leur amour.

Mon avis

Globalement, j’ai passé un moment de lecture agréable avec “Stairway to Heaven”. On entre rapidement dans l’histoire avec une thématique originale, avant de rencontrer plus tard Heaven. En effet, les premiers chapitres sont du point de vue de Tristan et on découvre directement son passé. Le point de vue arrive quelques chapitres plus tard, lorsque Briar Rose, la fille de Tristan, a déjà 4 ans.

J’ai très rapidement apprécié ces trois personnages. Indépendamment les un des autres ils sont déjà très intéressants, mais ensemble ils forment un super trio ! En effet, Tristan est un papa poule ultra-protecteur absolument adorable. De son côté, Heaven peut être une véritable catastrophe, mais elle est d’une bienveillance parfaite avec Briar Rose. Et enfin, cette petite merveille est absolument craquante ! Quant à la romance qui se construit tranquillement entre Tristan et Heaven, elle est simplement ultra mignonne.

Du coup, en entamant “Stairway to Heaven”, j’étais persuadée que ma lecture serait un coup de coeur. Malheureusement, certains éléments d’écriture notamment m’ont dérangés. D’abord, j’ai parfois trouvé l’humour un peu lourd, mais ça encore, c’est au goût de chacun. Mais parfois, cet humour était un peu inutile selon moi. En effet, je n’ai pas compris l’intérêt de l’existence de certaines scènes que j’ai trouvé finalement assez moqueuses. Quant à l’écriture elle-même, si l’ensemble du roman est plutôt bien écrit, je n’ai pas accroché aux scènes sensuelles. En effet, elles partaient toujours bien, jusqu’à avoir cette petite phrase soit ultra cliché, soit un peu dépassée… J’ai trouvé ça assez frustrant pour ma part.

Enfin, j’ai trouvé vraiment intéressant d’aborder des sujets dramatiques, censés apporter une force à l’histoire. Mais certains n’étaient pas assez creusés selon moi. Par exemple, j’ai adoré le traitement du manque de Tristan, où l’on pouvait véritablement ressentir ses sensations et sa tourmente. Mais sur la relation toxique d’Heaven avec son ex par exemple, le traitement du sujet est quasi inexistant. Je m’attendais à beaucoup plus, et au final c’est simplement survolé. Ce qui est grandement dommage à mon sens.

En résumé

En bref, “Stairway to Heaven” reste une très chouette comédie romantique avec un couple absolument adorable, malgré un traitement un peu superficiel des sujets annexes. La romance est douce et mignonne et fait du bien à nos petits coeurs. Et on n’oubliera jamais ce trio absolument magnifique entre Tristan, Heaven et Briar Rose !