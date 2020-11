Questions ? Réponses ! Les robots et l’intelligence artificielle

Les robots et l’intelligence artificielle est un nouveau titre de la collection, des éditions Nathan, Questions ? Réponses ! Un documentaire pour les jeunes curieux, paru en septembre 2020, qui vient répondre à 31 questions autour d’un thème fascinant et complexe.

Après un sommaire avec les questions à découvrir et quelques illustrations, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir ce que sont les robots, ce qu’est une machine intelligente, si un robot possède un cerveau… A chaque page et double page, une, deux ou trois questions sont posées autour de ce thème particulier, apportant les réponses de deux spécialistes, qui percent les secrets de robots, en décortiquant leurs composants. Des programmes informatiques auxquels les robots répondent et obéissent de mieux en mieux, afin d’aider l’Homme.

Il n’est pas facile d’expliquer la robotique et l’intelligence artificielle aux enfants, mais ce documentaire vient parfaitement répondre aux questions que les plus jeunes peuvent se poser, offrant des réponses simples, claires et justes. Des nombreuses illustrations et photographies viennent apporter des réponses, avec des légendes, qui permettent de mieux comprendre et apportent des informations complémentaires. Le texte et le vocabulaire sont adaptés aux jeunes curieux, qui trouvent ici toutes les réponses à leurs questions, autour de ce thème fascinant, qui occupe notre quotidien. Les explications sont donc claires et précises, sans être trop chargées, afin que les enfants puissent comprendre, découvrir et échanger. Mécanismes, machines, mémoires, programmes informatiques n’auront bientôt plus de secrets pour les petits curieux ! Le dessin est pixélisé, une approche curieuse, néanmoins dans le thème.

Dans cette même collection, mais pour les plus jeunes, avec Mes premières Questions Réponses, est paru, ce mois d’octobre 2020, Joyeux Noël ! Un nouveau documentaire pour être incollable sur Noël, à travers 21 questions autour de cette fête pleine de magie, mais aussi pleine de questionnements. Le jeu de cherche et trouve est toujours présent, à chaque double page et un grand à la fin de l’ouvrage, pour s’amuser !

La collection Questions ? Réponses ! des éditions Nathan, se complète, pour les petits et les plus grands curieux, à travers deux documentaires passionnants et intéressants. Des questions d’enfants qui trouvent des réponses adaptées, simples et précises, pour apprendre, s’enrichir et comprendre.