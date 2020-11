PartyLite – Le calendrier de l’Avent olfactif 2020

PartyLite est une entreprise mondiale, qui depuis les années 1900, ne cesse de se développer et de proposer de nouvelles fragrances et bougies de qualité. Pour patienter jusqu’à Noël, la marque présente, pour cette fin d’année, un calendrier de l’Avent olfactif.

En effet, PartyLite propose une belle idée cadeau pour soi ou à offrir, afin de célébrer la fête de Noël, tout au long du mois de décembre. Un joli coffret aux couleurs de l’hiver, avec un graphisme moderne et beau, plutôt épure, simple et efficace. Le rouge domine, avec des touches de vert sapin, du blanc et du doré. L’esprit de Noël et des fêtes s’installe rapidement à la maison, avec cette belle présentation, qui trouvera rapidement sa place !

Le coffret s’ouvre comme un livre, il en a d’ailleurs les aspects, avec des lignes sur les côtés, faisant penser à des pages… A l’intérieur plusieurs « Joyeux Noël » sont à retrouver dans différentes langues. Très joli, attentionné et un brin éducatif, comme une carte de vœux, on retrouve de l’autre côté, les petites fenêtres à ouvrir, avec les numéros des cases dessus. La couleur rouge domine toujours, les chiffres sont dorés, ils apportent de la chaleur et une dynamique, avec leurs tailles différentes et leur mélange.

Derrière ces fenêtres, 24 nouvelles bougies aux fragrances délicieuses et intemporelles sont à retrouver et découvrir, dans le format de bougies chauffe-plat. La première case cache une bougie Forêt glacée, d’un vert intense, au parfum de sapin et aux notes de bois de cèdre et de santal. La deuxième fenêtre renferme une bougie Cocktail de pommes, une fragrance plus fruitée et gourmande, aux arômes de pommes croquantes et délicieuses. C’est un nouveau parfum fruité qui est à découvrir dans la troisième case, avec Mûre. Une couleur intense et une odeur délicieuse, invitant à la gourmandise et au plaisir.

Ainsi de suite, au fil des vingt-quatre premiers jours du mois de décembre, en attendant Noël, le calendrier de l’Avent PartyLite propose de découvrir treize fragrances au travers de petites bougies chauffe-plat. Vingt-quatre bougies qui proposent des parfums traditionnels de Noël, très variés, surprenants, captivants et gourmands. Entre autres Menthe poivrée givrée, Guimauve vanille, Chaleur hivernale, Baies d’hiver, Pain d’épices, Baies gourmandes…

Le calendrier de l’Avent olfactif PartyLite est un véritable plaisir, invitant à découvrir de somptueuses fragrances, au travers de bougies chauffe-plat à retrouver tous les jours, pour apporter une ambiance particulière et de fêtes à son intérieur, en attendant Noël.

PartyLite, marque de bougies parfumées de qualité et de décoration, est à découvrir par ici…