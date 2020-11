L’histoire de YAGA , la sorcière slave la plus redoutée de l’Est !!

Partagez





Le résultat d’un financement participatif qui a débuté en 2017, et est arrivé à « maturation » en 2020 : Yaga chez Spaceman Project a explosé les plafonds de financement, tant l’histoire de la sorcière la plus redoutée de Russie passionne !! Ozanam et Rodriguez, nous raconte ici sa « jeunesse » et la dure descente aux enfers d’une jeune fille au coeur encore humain, trop souvent blessée . Disponible en click and collect dans votre librairie.

Le décor :

Deux jeunes filles cachées dans les hautes herbes … Elles assistent, impuissantes, au massacre de leurs proches par l’armée du Tsar. Le feu envahit ensuite tout le village. Tout ce qu’elles avaient de plus cher s’envolent en fumée. Furtivement, la peur au ventre, les deux gamines réussissent à s’échapper, et rentrer dans la forêt interdite.

Là, elles trouvent un endroit pour se cacher et dormir. Au petit matin, il faut se lever et continuer à vivre. Tout d’abord, trouver du gibier pour manger, puis de l’eau. Kalinka et Svetlana s’enfonce plus loin dans la forêt, et découvre une cascade .

Mais soudain, elles sont attaquées par une étrange créature … Une métamorphe, qui deviendra une bienfaitrice, et leur offrira une nouvelle vie.

Pourtant, rien ne dure pour Svetlana … Ni le bonheur, ni la paix …

Le point sur Yaga :

Antoine Ozanam s’imprègne de ce récit intemporel, conte slave racontant les méfaits d’une sorcière cruelle et vile, et nous présente un préquelle imaginaire du déroulement de sa vie. Ainsi « humanisée » et féminisée à souhait, cette jeune enfant, fille, puis femme, qui deviendra Yaga, attise l’empathie du lecteur. On finit par comprendre et adhérer à son courroux !! L’acceptation de sa « cruauté » future, est savamment emmenée, pas à pas, grâce au découpage du récit sur plusieurs années. Et la décortication de chaque moment horriblement « subit » par la protagoniste principale, tend à faire augmenter l’envie de haine et de vengeance extrême vis à vis de ses « détracteurs ». Ozanam nous mène par le bout du nez … du coeur … de la rage !!!

Le style graphique unique donné par Pedro Rodriguez, les couleurs, les plans originaux et le découpages de l’histoire, scindée par des illustrations sur pages blanches donnent évidemment, une cadence et un sens à tout le récit ! On ne peut qu’apprécier son interprétation de « l’héroïne », combative, grands yeux noirs soulignés par d’épais sourcils , crinière sombre … belle, courbe arrondies, mystique ! On retrouve même sa cabane zoomorphe …

Conclusion :

Ce préquelle de l’histoire de la sorcière la plus redoutée de l’Est, Yaga, revêt, grâce aux auteurs, un beau manteau de drame humain : séparation, perte des êtres chers, délation, crise d’hystérie orthodoxe … Une histoire fantastique, sombre, en one shot, qui mériterait bien une petite suite !!! Mais surtout, une renommée pour le travail effectué par les deux auteurs pendant ses années. Le résultat est beau et passionnant. Il scotche le lecteur qui dévore d’un trait la BD .

(Je ne vous cache pas que c’est également une satisfaction personnelle, non seulement d’avoir participé à ce projet, mais surtout, de le tenir entre les mains et de voir que c’est une réussite !)