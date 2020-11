Aoste s’engage pour la qualité avec la gamme Label Rouge

Depuis cet été, la marque leader du marché français de la charcuterie sèche, Aoste, a décidé de répondre aux attentes des consommateurs, avec une nouvelle gamme de produits Label Rouge, s’engageant ainsi pour la qualité de ses produits, avec une sélection rigoureuse des matières premières.

Aoste, grande marque française de charcuterie sèche, depuis 1976. Dès lors, l’entreprise n’a cessé de s’engager pour la qualité de ses produits, et élargir ses gammes. La marque propose un bel équilibre alimentaire, alliant ainsi le goût, la qualité et le plaisir. C’est toujours dans cet objectif qu’Aoste présente aujourd’hui la nouvelle gamme Label Rouge.

Une gamme de jambon cru et saucissons secs Label Rouge qui présente des produits de qualité et de goût. Il y a un jambon cru de qualité supérieure, tranché finement, pour le déguster et en savourer toutes les notes. Elaboré simplement avec du jambon et du sel marin, il est sain et bon. Les tranches fines sont savoureuses et fondantes, dévoilant toutes leurs saveurs.

Il y a aussi, un saucisson sec, une saucisse sèche et une rosette, qui sont à découvrir et déguster dans cette nouvelle gamme. De la viande porcine française, pour l’élaboration de cette charcuterie sèche, fine et gourmande. La rosette est très bien pour une entrée ou pour accompagner une raclette. Le saucisson sec et la saucisse sèche sont également à déguster en entrée, en apéritif également, en tranches fines, pour en apprécier toutes les saveurs. Sans artifices, purement naturel, le saucisson sec, comme la saucisse sèche, s’apprécie simplement. Un moment de plaisir gustatif, avec ces produits maigres, fins et savoureux.

Aoste, marque connue et reconnue de charcuterie sèche, présente une nouvelle gamme intitulée Label Rouge, proposant des produits toujours plus savoureux, sains et bons, avec une sélection rigoureuse des matières premières et des recettes authentiques.

La marque de charcuterie sèche Aoste est à retrouver par là.