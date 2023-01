The Ice Guy & The Cool Girl – Le quatrième tome

La série The Ice Guy & The Cool Girl complète la collection Life, des éditions Mangetsu, avec ce quatrième tome, paru en janvier 2023. Un manga plein de romance, avec un peu d’humour, où l’on suit les aventures sentimentales de deux collègues de bureau, forts attachants.

Au bureau, la directrice propose à ses collaborateurs, un concours de déguisement pour Halloween. Des lots sont à gagner, par service, et Fuyutsuki, comme Komori, semblent intéressées par le concours. Les garçons ne cracheraient pas devant un petit bonus en cash ! Et puis, tout prétexte est bon pour passer du temps ensemble et faire la fête. La question du déguisement se pose alors… Saejima pense à un exorciste ou une momie. Fuyutsuki reste pensante tandis qu’Himuro imagine déjà sa collègue dans les deux tenues suggérées. Enfin, il se dit que tout lui va bien à Fuyutsuki. Elle regarde sur son portable pour avoir d’autres idées de déguisement et propose une citrouille. Cela est dans le thème, mais le visage de la belle collègue serait caché… Mais pour plaire à Fuyutsuki, Himuro affirme que cela lui plaît !

Plusieurs chapitres proposent de suivre les aventures romantiques d’Himuro amoureux de Fuyutsuki, sa jolie et douce collègue de bureau. Leur quotidien, au sein du travail, et en dehors, lors de sorties, invite à suivre leur romance. Celle-ci est douce et pleine de suspense. Le manga est plaisant à découvrir, il se lit rapidement et facilement. On se prend vite dans le quotidien de ces deux personnages attachants. Des instants mignons et tendres, avec quelques notes d’humour, surtout dû aux réactions incontrôlées du descendant de la femme des neiges. En effet, lorsqu’il ne maîtrise plus ses émotions, des tempêtes, du gèle et bien d’autres choses encore, peuvent arriver ! Le dessin est tout aussi tendre, avec des personnages expressifs et un découpage efficace.

The Ice Guy & The Cool Girl est une série romantique et amusante, des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce quatrième tome. Un ouvrage qui se lit vite et qui présente, par épisodes, les moments mignons et amusants que vivent deux collègues qui ont le béguin l’un pour l’autre…

Lien Amazon