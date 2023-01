Les DIVALALA “C’est LALAMOUR” au Grand Point Virgule

Avec ce troisième spectacle musical, Les Divalala, le trio vocal a-capella dynamite joyeusement la variété française, puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes d’Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung…

Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Le charme opère au cœur de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini.Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à tour confiantes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, possessives, éplorées, enflammées mais toujours le cœur battant, Les Divalala officialisent avec «C’est Lalamour !» leur amour fou pour la chanson… C’est jubilatoire !»