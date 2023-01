Friday, le premier tome – Ed. Glénat

Friday est une nouvelle série mystérieuse, des éditions Glénat, parue en janvier 2023. Une bande dessinée d’Ed Brubaker et Martin Vincente, aussi onirique que mystérieuse, qui mêle légendes, énigmes et romance adolescente, dans un polar plutôt bien ficelé.

Cela ne faisait pas une demi-heure que Friday Fitzhugh était de retour à Kings Hill qu’elle avait déjà l’impression de n’en être jamais partie ! Evidemment, elle aurait dû s’y attendre, mais elle avait prévu de passer une soirée paisible avec maman et tante Jody. Une paisible soirée, pour réfléchir un peu… Au lieu de cela, elle trainait dehors, dans les bois, sous la neige, avec le shérif et son ami d’enfance. Elle l’avait pourtant déjà fait un bon millier de fois, suivre Lancelot Jones à travers les bois de Kingswood. Lance suivait des traces dans la neige. Il semblait satisfait et pensait qu’ils se rapprochaient, car les empreintes semblaient plus récentes. Friday suivait son ami, elle savait qu’il n’inventerait jamais un mystère pour éviter d’aborder cette fameuse soirée, juste avant qu’elle ne parte pour l’université…

Le récit est découpé en plusieurs chapitres, il est plutôt bien structuré, entre flashbacks et évènements contés. Alors qu’elle revient, après trois mois d’absence, pour les vacances de Noël, Friday aurait voulu ne pas croiser son ami d’enfance Lance. Les deux amis se sont quittés sur un malaise, qui semble avoir mis un froid entre eux. Mais pour aller au-delà de ça, Friday aurait aussi aimé pouvoir lui parler. Au lieu de ça, les deux amis, avec le shérif, sont embarqués pour une nouvelle affaire mystérieuse. Des souvenirs, un étrange rêve, des mots, vont éveiller la jeune adolescente, rythmant la bande dessinée pleine de mystères, suspenses et questionnements. L’album se fini en cliffhanger, offrant un polar très bien mené et captivant. Le dessin est assez structure, offrant une ambiance particulière, avec des teintes choisies.

Friday est une nouvelle série mystérieuse et onirique, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome. Un album prometteur qui présente un polar singulier, aux frontières du fantastique, et bien mené, entre légendes, énigmes et romances adolescentes.

