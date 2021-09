Tomorrow – Un comics des éditions Delcourt

Tomorrow est un comics de Peter Milligan et Jesus Hervas, paru en septembre 2021, aux éditions Delcourt. Un récit complet d’anticipation qui plonge les lecteurs dans un monde post apocalyptique, frappé par un virus informatique, qui a franchi la barrière des espèces et touche la race humaine.

Sa mère est allongée par terre, du sang est sorti de sa bouche. Elle s’appelle Sofia Fuentes et son fils la regarde depuis dix minutes, sans bouger. Il sait qu’elle est morte, mais s’il s’attardait sur ce qui lui était arrivé, il risquerait de s’effondrer. Son cerveau cesserait de fonctionner normalement, alors il décide de se concentrer sur le concerto pour violoncelle numéro deux de Schnittke, le morceau qu’il a joué durant son audition. Puis, il voit un homme titubant, plié en deux, s’avancer dans le couloir. C’est le professeur Kahan qui est sur le point de s’effondrer. Le jeune homme reste calme, loin de lui l’idée de paraître insensible, mais il ne peut rien faire pour le sauver. De plus, il a ses propres problèmes… Alors, il se reconcentre sur ses connaissances en violoncelle, car il est neuro-atypique. Il pense à la pièce de violoncelle la plus dure à jouer.

L’idée qu’un virus informatique pourrait franchir la barrière des espèces et toucher les humains est intéressante, peut-être pas assez développée et expliquée, mais ce récit d’anticipation reste assez captivant et bien découpé, pour une lecture plaisante. Ainsi l’on suit surtout Oscar, le prodige violoncelliste, séparé de sa sœur jumelle, qui dans ce chaos tente de la retrouver. Trois grands personnages sont à suivre, dans cette bande dessinée, Oscar, sa sœur Cira et Trevon qui travaille dans la cybersécurité. D’autres personnages secondaires, qui vont croiser le chemin des principaux, vont apporter un contenu intéressant au récit, et maintenir une intrigue bien ficelée. Le monde s’effondre, mais des tensions, la survie, des groupes mettent à mal ces personnages forts et faibles, touchants. Le dessin est plaisant, dynamique et expressif, il est moderne et bien découpé.

Tomorrow est un comics, des éditions Delcourt, qui présente un récit d’anticipation curieux, d’une société qui s’effondre à cause d’un virus informatique, qui franchit la barrière des espèces, tuant tous les adultes, ou presque et laissant ainsi les adolescents et enfants dans un monde chaotique.