Permis de conduire : est-ce plus rapide de le passer dans les grandes métropoles

Obtenir son permis de conduire reste un véritable challenge pour les jeunes et les moins jeunes. L’examen du Code et la partie conduite ne sont pas si évidents à passer. C’est en tout cas ce que la majorité des futurs conducteurs semblent penser. En ce sens, la localité où passer son permis constituerait également un paramètre essentiel pour l’obtention du permis. Certains pensent qu’il est plus facile de devenir conducteur en passant les examens en campagne tandis que d’autres estiment qu’il est plus rapide de le passer dans les grandes métropoles. Ces suppositions sont-elles fondées ? Est-ce plus rapide de passer le permis dans une grande métropole ? Découvrez les réponses à toutes ces questions dans notre article.

Choisir le lieu pour passer l’examen du permis

Vous êtes enfin prêt à passer le permis de conduire ? Vous devez alors vous préparer à réussir haut la main l’examen du Code, mais aussi celui de la pratique. Le premier repose sur un test à passer dans le centre de votre choix pour analyser votre connaissance du Code de la route et de tous les règlements à savoir sur la conduite. Quant au second, il consiste à attester de vos aptitudes au volant. Ces deux examens sont obligatoires pour avoir le fameux permis de conduire. À cet effet, il y a ceux qui réussissent du premier coup et ceux qui doivent recommencer jusqu’à les réussir.

Pour obtenir votre permis de conduire, vous êtes entièrement libre de choisir le lieu d’examen que vous préférez. Certains candidats préfèrent la proximité avec leur domicile tandis que d’autres optent pour un centre non loin de leur lieu de travail ou de leur école. Quelles que soient vos raisons, il suffit de vous tourner soit vers un prestataire ou une auto-école. Chez l’un comme l’autre, vous pouvez vous présenter comme candidat libre ou devenir le candidat d’une auto-école.

Si vous décidez d’aller chez un prestataire agréé par l’État, il dispose d’un site sur lequel vous pouvez choisir votre centre d’examen. Les candidats ont l’opportunité de passer le Code n’importe où sur le territoire : il est par exemple possible d’aller dans un centre d’examen à Marseille pour passer son examen du Code de la route dans une grande métropole. Sinon, des salles sont également disponibles dans les campagnes ou les petites communes. Il vous suffit de faire dérouler la liste des centres proposés par le prestataire pour faire votre choix. C’est également le même procédé dans une auto-école.

Quelle fiabilité pour les centres d’examen sur le territoire ?

Avec la loi Macron 2016, passer son permis de conduire n’est plus la même chose qu’avant. En effet, les candidats ont désormais plus de choix quant au lieu où ils souhaitent passer l’ETG ou l’épreuve théorique générale. C’est désormais l’appellation de l’examen du Code de la route.

Actuellement, le gouvernement n’est plus le seul en charge de l’organisation du passage du permis de conduire. Il a délégué cette organisation à des prestataires agréés par le ministère de l’Intérieur. En ce sens, plusieurs organismes privés sont désormais aptes à faire passer l’ETG à tous les candidats inscrits.

Si vous souhaitez passer la première épreuve pour obtenir votre permis de conduire, vous pouvez trouver un créneau dans les centres privatisés dans toute la France. Il en existe plus de 1 000 sur le territoire. Que ce soit dans les grandes métropoles ou dans les petites communes, les démarches sont les mêmes.

En matière de fiabilité, sachez que tous les centres agréés sont dignes de confiance. Vous ne devez avoir aucun doute en ce qui concerne la localisation géographique du centre. Il suffit que l’organisme bénéficie de l’habilitation délivrée par le ministère de l’Intérieur. Une nouveauté qui permet à de potentiels candidats de réserver leurs dates en fonction de leurs disponibilités, mais aussi du centre de leur choix.

Démarches pour passer l’examen du Code de la route

En ce qui concerne les idées reçues sur la rapidité de passer son permis de conduire dans les grandes métropoles, tout dépend de la disponibilité des places. Comme dans la majorité des salles d’examen, des créneaux sont proposés du lundi au samedi. Les candidats peuvent alors réserver les dates en fonction de leurs disponibilités, mais également des dates libres. Vous ne savez pas comment procéder ? Voici les démarches à suivre.

Demander un NEPH

Vous avez décidé de passer votre permis de conduire ? L’une des choses dont vous aurez besoin c’est d’un Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé, appelé encore NEPH. Vous devez faire une demande auprès de l’ANTS ou directement via son site. D’une manière générale, le NEPH sera votre numéro en tant que candidat. Il restera inchangé tant vous obtiendrez votre permis. Pour l’obtenir, le délai est estimé de sept à une dizaine de jours.

Réserver les dates dans un centre d’examen

Définir le lieu et l’endroit pour passer l’une des épreuves du permis de conduire est la première étape. Vous pouvez demander les plages disponibles et choisir le centre qui propose les dates les plus proches. À cet effet, le centre peut se trouver en métropole ou à la campagne. Il est aussi à savoir que tous les candidats peuvent se présenter en tant que candidat libre ou candidat d’une auto-école.

Renseigner la partie administrative

Passer le permis de conduire est encadré par des règles administratives. L’un des jalons pour devenir candidat consiste à suivre les étapes d’inscription comme le fait de renseigner vos informations (nom, date de naissance, adresse, etc.). L’autre point essentiel dans votre démarche d’inscription c’est de communiquer votre Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé ou NEPH.

Régler les frais d’inscription au Code

Passer l’examen du Code de la route nécessite des frais. Cette étape est obligatoire et le montant reste le même que ce soit chez un prestataire en tant que candidat libre ou auprès d’une auto-école. Ces frais sont fixés à 30 euros TTC. Il s’agit d’une redevance pour permettre au candidat de passer un examen au Code. Il doit être payé à chaque examen passé, entre autres si vous ne réussissez pas du premier coup.

Toutes ces étapes restent les mêmes, que vous décidiez de passer votre permis en métropole ou à la campagne. Nous réitérons encore que la rapidité va dépendre des places disponibles, du nombre de candidats inscrits ainsi que de votre maîtrise des règles de conduite et de la pratique.

Réussir brillamment les examens pour obtenir rapidement le permis

S’il est une manière d’obtenir son permis de conduire plus rapidement, c’est avant tout de réussir les examens, Code et conduite, du premier coup. Certes, le choix de la localité peut jouer en la faveur de certaines personnes, mais vous devez avant tout maîtriser la partie théorique ainsi que la pratique. Voici quelques astuces pour réussir vos examens, et entre autres le Code de la route :

réviser le Code et s’exercer en ligne : des sites proposent des séances de révision de l’examen du Code de la route à distance . Ces aides sont destinées à préparer les candidats et à les habituer à répondre aux 40 questions dans les délais impartis avec le plus de bonnes réponses possible,

. Ces aides sont destinées à préparer les candidats et à les habituer à répondre aux 40 questions dans les délais impartis avec le plus de bonnes réponses possible, réserver des cours de conduites : des moniteurs agréés mettent à la disposition des candidats leur expertise pour les accompagner et les former dans la conduite auto. À noter que le volet pratique est la deuxième clé pour pouvoir obtenir un permis de conduire. Vous devez de ce fait apprendre avec une personne qualifiée pour rester maître de la situation durant les examens.

Dans les grandes métropoles, en province, dans les villes ou les villages, la rapidité pour obtenir votre permis de conduire va dépendre de ces points : votre connaissance des démarches administratives, la disponibilité des places dans le centre choisi, votre maîtrise du Code de la route et vos compétences au volant.