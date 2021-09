Illustres classiques – Vingt mille lieues sous les mers

Vingt mille lieues sous les mers est un nouveau titre de la collection Illustres classiques, des éditions L’école des loisirs, paru en septembre 2021. Un ouvrage de Jules Verne, en version adaptée pour les jeunes lecteurs, et illustré par Sébastien Pelon.

L’année 1866 fut marquée par un évènement bizarre. Il s’agissait d’un phénomène inexpliqué et inexplicable. Depuis quelque temps, en mer, plusieurs navires avaient rencontré une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu’une baleine. Les faits relatifs à cette apparition étaient consignés dans divers livres de bord. Ils s’accordaient sur l’aspect de la structure de l’objet ou de l’être, la vitesse incalculable de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, ainsi que la vie dont il semblait doué. Sur les observations faites, on pouvait affirmer que l’être phénoménal dépassait un cétacé que la science avait classé jusqu’alors.

Le roman de Jules Verne est ici à découvrir en version abrégée et adaptée aux jeunes lecteurs, pour découvrir des classiques de la littérature, dans une démarche pédagogique. Ainsi, il n’y a pas de résumés, ni de morceaux choisis, mais plutôt un texte original réduit, pour réussir à captiver le jeune lectorat. Les enfants sont rapidement plongés pour une grande aventure, aux côtés du professeur Pierre Aronnax, pour découvrir cet étrange animal au large. Mais bientôt, lui et ses compagnons, vont découvrir un sous-marin, le Nautilus, conçu et commandé par l’étrange capitaine Nemo. Le découpage est efficace, avec des chapitres courts, permettant une lecture plus fluide et moins dense, gardant tout de l’essentiel, et des sensations à retrouver, face à cette incroyable aventure. Les illustrations sont modernes, épurées, structurées, jouant avec les couleurs et les ombres.

