Investir dans le Bitcoin : A quel prix

Le bitcoin restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire des finances. Cette monnaie d’une toute autre forme que celle des monnaies classiques a fait son entrée en puissance dans le monde au cours de ces dernières décennies. L’histoire se rappellera forcément de cette monnaie, au fonctionnement différent des autres, qui attire jusqu’à aujourd’hui un grand nombre d’investisseurs, de gros comme de petits investisseurs, sans que cela ne puisse paraître surprenant. Pourquoi évoquons-nous l’aspect effet de surprise ici ? Parce qu’en gros, plusieurs mystères gravitent encore tout autour de cette nouvelle monnaie. Vu les chiffres aux offres presque alléchantes qu’affiche le tableau du bitcoin, depuis sa date de création jusqu’à nos jours, il est tout à fait logique de vous interroger sur le bien fondé de cette monnaie. Cet article fait une analyse de l’impact des investissements dans le bitcoin.

Le Bitcoin, ce que ça vous coûte

Plongeons brièvement dans l’historique de quelques statistiques affichées par le Bitcoin au cours de ces dernières années. En 2013, par exemple, un bitcoin coûtait environs 10 dollars américains ; quelques années plus tard, c’est-à-dire à partir de 2017, il a connu une augmentation fulgurante de 15 000 dollars. Ces chiffres sont les caractéristiques d’une monnaie instable qui varie selon les coups de vent économiques.

Cette caractéristique du bitcoin témoigne des risques que vous pourrez encourir en y plaçant vos économies. D’ailleurs, l’un des aspects les plus importants à noter dans le cas des bitcoins, c’est le processus d’acquisition de pièces.

Le bitcoin est considéré par ses affiliés comme étant de l’or. Et comme tel, pour l’extraire il vous faut procéder par un système d’extraction appelé minage, qui s’avère généralement très complexe et à la limite même très hypothétique. Le processus de minage des bitcoins s’effectue grâce à des calculs mathématiques effectués par les ordinateurs du système constitués en chaîne de blocs. Ces calculs sont difficiles et demandent beaucoup d’énergie et de patience.

C’est d’ailleurs à cause de cette difficulté croissante que le chiffre de création de bitcoin a connu une baisse considérable, quittant 50 bitcoins extraits toutes les 10 minutes, en 2009, à 12,5 bitcoins extraits seulement aujourd’hui.

Le cours du bitcoin, quant à lui, repose sur des variations incertaines. L’année 2017 fut particulièrement marquée par une entrée explosive de cette cryptomonnaie dans la sphère des plateformes d’échange de cryptomonnaie dans le monde, avec en chiffres affichant un montant de 19 000 dollars en seulement un an ; en février 2021, ce chiffre était estimé à plus de 47 000 dollars.

Ces faits marquants ont fait du bitcoin la monnaie la plus célèbre des cryptomonnaies sur le marché des échanges. Pourtant, malgré cette affiche prometteuse, le bitcoin reste incertain.

Doit-on investir sur le Bitcoin ?

Sur la question de savoir s’il serait bénéfique d’investir sur le bitcoin, les avis restent divergents. Certains investisseurs ont eu la chance de faire du profit en investissant dans cette cryptomonnaie. Mais, cela ne fut pas le cas pour d’autres, qui ont vu leur rêve de faire partir de la liste des bénéficiaires du bitcoin tout simplement brisé.

En effet, les profits liés aux transactions de bitcoins dépendent beaucoup plus du cours de celle-ci. Les investisseurs qui ont placé leurs fonds au moment où le cours était à son pic, ne regretteront pas d’avoir mis leur fortune car ils auront la chance de voir leur investissement se multiplier. Par contre, ceux qui ont pris le train des transactions au moment où le cours du bitcoin a chuté, n’auront pas la même satisfaction que les autres.

Les gains provenant des transactions des plateformes de la cryptomonnaie varient en fonction des fluctuations du marché.