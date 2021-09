Super Nintenbros 2 : Deux fois plus d’humour douteux chez Jungle !

Un an presque après le premier tome, Super nintenbros nous revient avec un deuxième tome encore plus décalé ! Des personnages du milieu gaming mais, plus mature, plus grivois, dénonçant certaines inepties de la société avec humour. C’est juste ce qu’il nous fallait pour rentrer dans cette période automnale.

Disponible depuis le 26 Août 21, aux Éditions Jungle.

Le décor :

Si tu avais raté le premier, clique >>ICI<<

Rappelez-vous, cette BD était une marrade en dégradé de sketchs. Mettant en scène tous les personnages préférés de gaming, dans des situations douteuses ou grivoises. Pirate Sourcil ne manquait pas de ressources, en piochant dans des situations dramatiques de la société actuelle. Et/ou en se servant des nouvelles technologies. ​”​Trinder ​”​est d’ailleurs une de ses plateformes préférées, où chaque personnage recherche ​”​chaussure à son pied​”​ . Même la princesse Pêche (peach) est toujours aussi trash et frivole, et nous fait oublier le personnage si respectueux et beau dans Zelda !!!

On retrouve ce maudit « Mariole » et ses aventures épiques, sketchs après sketchs. Avec ses amis/es d’autres jeux ! Pukichu, un probable frère démoniaque du célèbre Pikachu. Faisant partie des innombrables espèces de « Pukimon » ! Lonk(link) toujours aussi maladroit. Kurby (kirby) gaffeur à souhait. Et, plein d’autres encore se retrouvant dans des situations presque loufoques.

Le point sur la BD :

Nikoneda nous rend des personnages tout ronds tout « kawaï » qui ne manquent pas de ressorts, aussi acidulés et pétillants que des bonbons ! Les décors sont simples, mais les détails des persos sont nombreux. Toujours sur sa lancée grivoise et déjantée, Pirate Sourcil démonte un à un les personnages des jeux vidéos qu’on adore. Nintendo en prend pour son grade, dans ce nouvel opus publié aux Éditions Jungle, et quelques petits nouveaux font leur apparition dans ce « bordel » innommable !! Animal Crossing entre autre. Les habitués du rétro-gaming comprendront facilement les parallèles fait entre la réalité et les jeux.

Super nintenbros, c’est surtout une plaidoirie de la niaiserie humaine que les auteurs utilisent pour souligner des faits de société.

La conclusion :

Super nintenbros 2 aux Éditions Jungle, c’est odieux au possible, car les auteurs s’attaquent à toute notre enfance de rétro-gamers, mais ça va tellement loin qu’on ne peut s’empêcher de s’esclaffer devant ces “mini-story” de la vie des personnages lisses que nous connaissons trop bien.

Un bon moment qui passe trop vite mais que l’on apprécie tendrement même si c’est odieusement outrageux !!!!