Oscuro en Rosa : Collection Porn’pop (+18) chez Glénat 

BD en one shot, interdite aux mineurs

Oscuro en Rosa raconte l’histoire de Gloria, une jeune fille qui a mystérieusement perdu son père. Alors qu’elle passe son été dans la maison familiale. Perdue au milieu de la verdure et des rivières environnantes. Quelque chose de nouveau vient à elle pour lui faire découvrir des sensations inconnues auparavant.

Disponible aux Éditions Glénat, dans la collection Porn’pop depuis le 25 Août 21.

Le décor :

La brise douce et tiéde caresse les herbes hautes entourant la maison où Gloria habite. Dehors, elle a préparé une boisson rafraîchissante. Quelques abeilles tournent autour. Et l’une d’elle laisse tomber dans un des verres, un des œufs qu’elles doivent transporter jusqu’au nid. C’est lorsque Gloria va l’avaler avec sa boisson, que son destin va s’en trouver étrangement changé !

D’abord, près de la rivière où elle va se baigner, le désir qu’elle éprouve soudain se transforme en un être étrange et presque transparent. Les corps se mêlent et s’entremêlent pour décupler le plaisir chez les deux amants. Et, au moment fatidique d’un plaisir intense, apparaît le serpent tentateur pour lui révéler des secrets, et résoudre l’énigme de la disparition de son père.

A partir de ce moment, chaque minute de sa vie, va se transformer en découverte érotique. Avec sa meilleure amie, avec qui elle va partager la chose étrange qui va naître entre ses jambes. Avec sa musique, lorsqu’elle va jouer de la guitare.

Au-delà de ses expériences, il y aura aussi celle de ses jeunes voisins, un peu voyeurs, avides de partage érotiques, et une tempête incroyable qu’il va falloir apaiser …

Le point sur la BD :

Du pur Tony Sandoval, et ses univers aquatiques à la fois beau et inquiétant, dérangeant et poétique. Cette oeuvre érotique à souhait, transporte le lecteur dans un monde onirique, où l’on suit une « héroïne » forte et indépendante qui découvre des plaisirs incroyables et défendus. Le fruit de ses partages « sexuels » lui donne le secret de l’énigme de la disparition de son père. La rapproche petit à petit de l’endroit où il peut être. Un récit assez oedipien dans l’ensemble, où le combat entre « forces obscures » fait rage.

Le titre évocateur, Oscuro en rosa aux Éditions Glénat, prend tout son sens au fil des pages lorsque son corps se transforme à foison pour plus de découvertes, et d’épanouissements … Les illustrations féminines et les décors sont magnifiques, les personnages secondaires sont caricaturaux. On s’embarque doucement dans cet univers à la fois onirique, inquiétant et sulfureux.

La conclusion :

Pour lire du Tony Sandoval, il faut se laisser porter par ses univers en découvrant l’une après l’autre les pages, comme une « surprise ». Oscuro en rosa aux Éditions Glénat est une œuvre délicate pour public averti, où l’auteur nous plonge dans une réalité « onirique » : un paradoxe qu’il se plaît à reproduire dans ses œuvres ! Des démons, de l’érotisme, il nous entraîne hors du temps et de l’espace, pour laisser place au fil conducteur du récit : la découverte de plaisirs nouveaux .

Un « conte » sombre à la fois fascinant et ambigu !