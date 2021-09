Teenage Renaissance : Un shonen artistiquement hilarant !!!

Les musées, les œuvres d’art provoquent chez toi bâillements intempestifs et endormissements probable ?? !!! T’inquiètes !!! Les Éditions Akata vont refaire ​ton​ éducation artistique grâce à Teenage Renaissance, un shonen manga mixant comédie romantique (enfin à la mode japonaise !!) et de célèbres artistes !

Le décor :

Les couloirs d’un lycée … Tandis que les élèves papotent tranquillement en rejoignant leurs salles de cours, David ne rate aucun détails de ce qui se trame sous ses yeux d’ados perturbés par ses hormones !!!!! Les filles, dont les uniformes comprennent un chemisier et une jupette un peu courte, montent l’escalier … et David est là, guettant le moment où la hauteur des marches lui permettra de découvrir leur petites culottes !!!!! Il est prêt, transpirant à grosses gouttes … quand soudain, au moment fatidique, il est interpellé par un camarade de classe qui lui propose d’aller jouer à la salle d’arcade !!!!

C’est encore raté pour cette fois !!! Mais, ce n’est pas très grave, car celle pour qui son coeur bat, n’est autre que la belle Vénus, et elle est justement dans sa classe. Lorsqu’elle lui adresse la parole, il est complètement perdu. Il commence à transpirer, puis il bégaye …. et ensuite, dès que les mots ressortent correctement de sa bouche, il ne peut s’empêcher de s’inventer toutes sortes d’activités pour l’épater !!!

Aujourd’hui, Vénus lui propose une journée à la mer. Rien que de l’imaginer en maillot de bain, il en perd son latin.

C’est ainsi que ses journées passent, entre l’espoir d’atteindre le cœur (et la nudité) de Vénus (ou d’une autre fille !). Et le temps partagé avec ses potes : Manneken-Pis, La Joconde et bien d’autres !!!

Le point sur le manga :

Yûshin Kuroki revisite l’Art de la Renaissance grâce à ses souvenirs d’adolescents en feu !!!! Et quelle marrade ! Le David sculptural de Michel-Ange se transforme en adolescent aux hormones explosives. La Vénus de Boticelli, en ado ingénue aux formes bien placées. Le Manneken-Pis de Jérôme Duquesnoy l’ancien, en pote qui sauve souvent la mise, mais qui a un léger problème de prostate !!!! Bref, l’art fait rire. C’est jouissif, tordu à point et vous n’en croirez pas vos oreilles et vos yeux : c’est extrêmement ludique !!!

Car l’auteur sépare son histoire en plusieurs chapitres, où il insère des « cours » sur l’art, la renaissance, et où il explique chaque œuvre qu’il utilise et transforme à son gré.

Teenage Renaissance aux Éditions Akata, c’est drôle, extrême mais aussi, très addictif !

La conclusion :

Loin, très loin des préceptes shintô et de toute la pureté de la culture japonaise, Teenage Renaissance aux Éditions Akata explose tous les codes !!! L’auteur « actualise » le tout en faisant ce parallèle avec l’adolescence, les prémices de sentiments humains et charnels, avec cette originalité qui confronte les œuvres d’arts les plus connues et les hormones adolescentes !!!

Un série qui se déroule sur cinq tomes, complètement délirantes et WTF !!!! On adore !