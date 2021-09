Darryl Ouvremonde T2 : un diptyque nébuleux et mystérieux chez Glénat 

Darryl est un adolescent qui a la particularité de pouvoir « voyager » entre notre monde et l’Ouvremonde. Un endroit où la magie, les fantômes, et toutes les créatures présentes dans les contes existent. Sa mission de « journalyste » lui confère le droit d’enquêter et d’informer le plus grand nombre de personnes à travers un quotidien nommé : le veilleur.

Aussi, le jour où un géant disparaît mystérieusement, son enquête va le mener sur des chemins bien tortueux !

Un diptyque fantasy disponible depuis le 25 Aôut 21 aux Éditions Glénat.

Le décor du tome 2 :

L’heure de la vérité a sonné … Darryl, accompagné d’Elynwe, de Croqueruche, et de Dean sont prêts à embarquer pour Fallswarm. Malgré les avertissements du guichetier, sur cet endroit maudit dont personne ne revient vivant, l’équipe s’envole dans la « navette-dirigeable » en direction du terminus.

A bord, tandis que Croqueruche s’enivre avec les autres passagers, il semble que Dean soit particulièrement sur les nerfs. Puis, c’est au tour de ses deux autres compagnons, de trouver que risquer sa vie pour cette enquête est une folie.

Mais, l’arrivée à Fallswarm remet tout le monde d’accord sur la cible de ce voyage. D’abord, avec cette voix que tous entendent au moment de débarquer. Puis, à cause de l’ambiance lugubre du lieu. Dean et Darryl décident de continuer seuls dans les entrailles du pic qui se présente à eux.

Après avoir plongé dans un lac rouge vermillon, ils découvrent un être étrange qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Julianne !!! …

Le point sur la BD :

Un final déroutant où Rémi Guérin ne manque pas de continuer à nous effrayer !! Au fil de l’enquête, les révélations tombent une à une pour que le lecteur puisse remettre le « puzzle » dans le bon sens. Afin de découvrir, pas à pas, en même temps que le protagoniste principal, une machination dont personne ne se doutait jusque-là !!! On franchit chaque frontière, entre l’Ouvremonde et notre monde contemporain, afin de découvrir la vérité. L’univers sombre et nébuleux, steampunk, d’Olivier Péru, accentué par les illustrations de Krystel, brouille la frontière entre les deux univers. Et chaque créature, chaque lieu décrit sous le crayon de l’illustratrice est une mine de créativité et de beauté.

Darryl Ouvremonde aux Éditions Glénat transcende le genre en le faisant évoluer par sa mixité : poétique, nébuleux, réaliste, merveilleux, sombre et effrayant !!!!!

La conclusion :

Un diptyque à la croisée des genres ! Darryl Ouvremonde aux Éditions Glénat se conclut entre amertume, trahison et amour profond. Un univers unique mélangeant fantasy/ thriller/ poésie, qui rappelle les scénario du grand Guillermo Del Toro. Un coup de cœur pour l’ambiance posée, l’intrigue et … les illustrations signées, hypnotisantes !!!!