3 p’tits tours et puis lisons ! – Le roi a froid

Le roi a froid est un premier titre de la nouvelle collection 3 p’tits tours et puis lisons !, des éditions Glénat jeunesse. Un livre paru fin août 2021, tout comme le titre Viens chez moi si tu veux, qui propose aux jeunes lecteurs des histoires courtes et rythmées, avec un refrain à mémoriser.

Dans un immense château, beau mais très grand, vit un petit roi qui a froid. Sur son trône, le roi se recroqueville. Arrivent alors les courtisans avec leurs présents. Il y a un vicomte qui offre un édredon doux comme un mouton. Il y a aussi une archiduchesse qui apporte des chaussettes et un baron vient offrir des chaussons imitation vison. Malgré ces présents, le petit roi a toujours froid. Seul le bouffon rit et danse en rond, avec un grand sourire. Le défilé se poursuit donc, avec des marchands et leurs présents.

Ainsi défilent, devant le petit roi qui a toujours froid, courtisans, marchands et autres gens, avec des objets et affaires, pour tenter de réchauffer leur petit souverain. Alors que tout le monde tente de trouver une solution et s’inquiète, le bouffon rit et danse en rond ! Le récit est simple et amusant, invitant les jeunes lecteurs dans une sorte de ritournelle, avec un refrain qui revient trois fois, que les enfants peuvent apprendre par cœur, permettant ainsi une lecture à deux voix. Le texte permet aussi une entrée en lecture, plutôt ludique, joyeuse et participative, il est court et agréable à lire, avec des répétitions et un refrain qui permettent un rythme plaisant. Le dessin est amusant, avec un trait simple, plutôt rond et humoristique.

Le roi a froid est un album de la nouvelle collection 3 p’tits tours et puis lisons !, des éditions Glénat, qui propose une histoire courte, amusante et rythmée, avec un refrain à mémoriser, pour les enfants, afin qu’ils puissent participer à la lecture, et faire une belle entrée dans cet apprentissage.