Mangetsu – Butterfly Beast tomes 1 & 2

Butterfly Beast est une nouvelle série des éditions Magetsu, qui débute avec deux tomes, parus en septembre 2021. Des mangas de Yuka Nagate qui présentent une héroïque aussi belle que sanglante, une courtisane de haut rang, qui est également une shinobi, une chasseuse…

Dans un lieu de plaisirs de la chair, une femme est en train de tuer un homme. La femme constate que celui qu’on surnommait le maître de l’espionnage n’est plus qu’un vulgaire voleur. Puis, elle lui explique qu’il est tombé bien bas, pour se laisser prendre à une tentation aussi grossière. A terre, une lame dans la gorge, l’homme la traître d’ordure, avant de lui demander qui elle est. La belle femme affirme qu’elle se nomme Ochô, qu’elle est une shinobi qui chasse les shinobis. Enfin, elle chasse ceux qui ont dévié du droit chemin ! C’était au début de l’époque d’Edo, sous le règne des Tokugawa. Les guerriers de l’ombre qui officiaient à l’époque des provinces en guerre n’avaient plus de rôle à jouer, certains avaient donc dévié…

Les deux premiers tomes sont plaisants à lire, assez captivants pour avoir envie de poursuivre la lecture et de connaître la suite de la vie intrigante d’Ochô, chasseuse. En effet, la jeune femme, d’une grande beauté, se fait passer, le jour, pour une courtisane, mais la nuit, elle endosse un autre rôle, elle chasse et tue des réprouvés, d’anciens shinobis dépassés par leur époque, qui ont sombré dans la criminalité. Les mangas sont plutôt bien découpés, avec deux chapitres à chaque fois, présentant des histoires différentes, certains en plusieurs parties. L’intrigue tient la route, l’héroïne est aussi captivante que mystérieuse, se posant elle-même des questions sur son travail parfois difficile. Combats, morts, enquêtes, rythment son quotidien, ses missions, qu’elle mène avec Raizô, homme intrigant également. Le dessin est somptueux, travaillé, avec un trait fin et fluide, très expressif.

Butterfly Beast est une nouvelle série, des éditions Mangetsu, qui présente une héroïne belle et captivante, mais aussi sanglante, à Edo, en 1635, qui a pour mission de tuer des réprouvés, d’anciens shinobis devenus truands, d’anciens compagnons d’armes…