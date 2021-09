Guide de survie des jeunes grands-parents – Edition Collector

C’est aux éditions Leduc, qu’est paru, en septembre 2021, le Guide de survie des jeunes grands-parents, en édition Collector par Topito. Un ouvrage plein d’humour, qui accompagne les jeunes grands-parents dans leur nouvelle mission, leur nouvelle profession !

Le livre débute avec un sommaire présentant les différentes grandes parties : la profession, l’annonce et l’attente du bébé, la naissance, les premiers mois de grands-parents, le petit-enfant qui grandit et les grands-parents confirmés. Ensuite, les lecteurs découvrent les quatorze professions que l’on exerce en devenant grands-parents. Le premier est chauffeur, pour emmener les petits-enfants au piano, aller les chercher chez une copine, les amener à l’école, les ramener à la maison, les accompagner à un anniversaire. Les grands-parents deviennent aussi infirmiers, banquiers, comiques, psy, petite souris, négociateurs, cuisiniers… Ensuite, ce sont des citations, des choses que se doivent d’apprendre les grands-parents à leurs petits-enfants, et bien d’autres listes encore.

Le livre accompagne, de manière humoristique, les grands-parents dans leur nouvelle mission, sous forme de listes. L’ouvrage est découpé en plusieurs parties, et en commençant par cette nouvelle profession qui attend les grands-parents. Les listes sont intéressantes, drôles et plutôt vraies, pour comprendre, apprendre, connaître et savoir tout ce qui attend ces grands-parents qui contribuent aussi au bien-être des petits. Ainsi, de la naissance à l’adolescence, tout est décrypté et lister, pour accompagner les grands-parents dans leur rôle, mais aussi pour apprendre des choses essentielles ou pas à ses petits-enfants, partager de bons moments, ou ne pas faire certaines erreurs. Le livre est documenté, car il y a aussi des chiffres, statistiques, des idées… Des illustrations pleines d’humour viennent compléter l’ouvrage, avec un design moderne et expressif.

Guide de survie des jeunes grands-parents est un livre, des éditions Leduc, qui propose, avec humour, d’accompagner les grands-parents dans un nouveau rôle, une nouvelle mission, une nouvelle profession, qui s’annonce plutôt complète…