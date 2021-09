L’Ensemble Baroque de Nice va ouvrir sa nouvelle saison le 15 octobre avec Les Quatre Saisons de Vivaldi

Cette année encore, un vendredi par mois, l’Ensemble Baroque de Nice, sous la direction de Gilbert Bezzina, va faire résonner des œuvres du XVIIème et du XVIIIème siècles dans différentes églises baroques de la ville, lieu de vie par excellence de ce répertoire. Cette saison, placée sous le signe d’un « Nouveau Souffle » s’annonce très riche, accompagnée d’invités prestigieux.

Une saison placée sous le signe d’un « Nouveau Souffle »

Pour cette nouvelle saison, l’Ensemble Baroque de Nice a eu à cœur de faire découvrir ou redécouvrir les grands classiques de la musique baroque. Ce « Nouveau Souffle » musical s’ouvrira sur les intemporelles Quatre Saisons de Vivaldi, suivies de pièces pour clavecin de Rameau, revisitées par Saint-Saëns et proposées par Florence Malgoire, la découverte d’un concerto pour flûte à bec de Casper Diethelm, interprété par Michel Quagliozzi mais aussi une série de suites françaises dansées par Bruno Benne et Bianca Maurmayr. Les artistes lyriques Philippe

Cantor et Rossana Bertini viendront clôturer cette saison avec de sublimes cantates de Bach et Haendel.

Comme les saisons précédentes, le cinéma Mercury, baptisé depuis quelques jours le cinéma Jean-Paul Belmondo, proposera un film autour de chaque concert.

Le programme

La saison débutera d’une magnifique vendredi 15 octobre à l’Eglise Saint-François-de-Paule avec Les Quatre Saisons de Vivaldi. Gilbert Bezzina et l’Ensemble Baroque de Nice vont faire redécouvrir ces quatre concertos virtuoses et célèbres en compagnie de Philippe Cantor qui récitera les poèmes originaux illustrant chaque saison.

Mercredi 13 et samedi 16, le cinéma projettera le film Snow Therapy de Ruben Ostlund.

Vendredi 19 NOVEMBRE 2021 – 20h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> Pièces de clavecin en concert, J.-P. Rameau par C. St-Saëns⎮Florence Malgoire, violon.

> Mardi 2 novembre 2021 – 15h ⎮ Auditorium BMVR Louis Nucéra

Conférence Nature et musique baroque : imiter, évoquer, inventer. Emmanuel Desestré

Vendredi 10 DÉCEMBRE 2021 – 20h30 & Dimanche 12 DÉCEMBRE 2021 – 16h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> J-S Bach, Vocal & Instrumental

Philippe Cantor, baryton, Christophe Mazeaud, hautbois, Vera Elliott, clavecin.

> Mercredi 8 décembre 2021 – 20h ⎮ Samedi 11 décembre – 14h ⎮ Cinéma Mercury

Indes galantes. Un film de Philippe Béziat

Vendredi 14 JANVIER 2022 – 20h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> Concertos grossos opus 6, 2e partie, G. F. Haendel

> Mercredi 12 janvier 2022 – 20h ⎮ Samedi 15 janvier – 14h ⎮ Cinéma Mercury

Le Concert. Un film de Radu Mihaileanu

Vendredi 25 FÉVRIER 2022 – 20h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> La Musique Française, F. Couperin, J.-P. Rameau⎮Amélie Michel, flûte.

> Mercredi 23 février 2022 – 20h ⎮ Samedi 26 février – 14h ⎮ Cinéma Mercury

Tous les matins du monde. Un film d’Alain Corneau

Vendredi 11 MARS 2022 – 20h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> Récital de clavecin, pièces de J.-S. Bach⎮Vera Elliott, clavecin.

> Mercredi 9 mars 2022 – 20h ⎮ Samedi 12 mars – 14h ⎮ Cinéma Mercury

Coco Chanel & Igor Stravinsky. Un film de Jan Kounen

Vendredi 18 MARS 2022 – 20h30

Entre-Pont au 109 à Nice

> Suites dansées, J.-B. Lully, A. Corelli, A. Campra⎮ Bruno Benne, Bianca Maurmayr, danseurs baroques.

> Mardi 15 mars 2022 – 15h ⎮ Auditorium BMVR Louis Nucéra

Conférence Suites de danses, et en suite ? Marina Nordera

Vendredi 8 AVRIL 2022 – 20h30

Église Saint-Martin – Saint-Augustin

> Souffles baroque et contemporain, G. P. Telemann, A. Vivaldi, C. Diethelm⎮Michel Quagliozzi, flûte.

> Vendredi 1er avril 2022 – 15h ⎮ Auditorium BMVR Louis Nucéra

Conférence Something old vs something new : la renaissance de la flûte à bec au XXe siècle. Michel Quagliozzi

Vendredi 13 MAI 2022 – 20h30

Église Saint-François-de-Paule

> Les Voix de J.-S. Bach et G. F. Haendel⎮Philippe Cantor, baryton, Rossana Bertini, soprano.

> Vendredi 6 mai 2022 – 15h ⎮ Auditorium BMVR Louis Nucéra

Conférence L’air et le son. Jean-Loup Fontana

Les tarifs :

Abonnements 3 à 8 concerts :

Tarif plein : 16 € par concert

Tarif réduit : 13 € par concert

Groupes de 6 personnes, seniors (+ de 65 ans)

Réservation au concert :

Tarif plein : 19 €

Tarif réduit : 15 € (groupes de 6 personnes, seniors + de 65 ans)

Tarif très réduit : 5 € (jeunes, étudiants de – de 30 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et les élèves du CNRR de Nice

Événement spécial : Concert dansé et bal baroque à l’Entre-Pont à Nice

Tarif plein : 10 €

Tarif réduit : 5 €

+2€ d’adhésion à l’Entre-Pont.

Pour plus de renseignements sur les concerts et l’Ensemble Baroque de Nice : www.ensemblebaroquedenice.com