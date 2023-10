Tortue Aquadream de Pabobo – La veilleuse qui rassure les tout-petits

Pabobo est plus que jamais impliqué dans le sommeil des tout-petits. Depuis 20 ans, la marque propose aux parents des veilleuses permettant aux enfants de dormir paisiblement. C’est notamment le cas pour la petite dernière, la veilleuse Tortue Aquadream qui promet de douces nuits réconfortantes.

Pabobo est une marque dont nous suivons l’actualité depuis plusieurs années. Nous sommes tombés sous le charme des veilleuses qu’elle propose, plus adorables les unes que les autres. D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur chacune d’entre elles, n’hésitez pas à découvrir nos différents articles.

La veilleuse – Un compagnon à part entière

Nombreux sont les petits qui ont besoin d’être rassurés au moment du coucher. S’ils aiment et s’habituent à la routine mise en place, lorsqu’ils se retrouvent seuls dans leur chambre, ils ressentent rapidement le manque de leurs parents. Et c’est à ce moment-là qu’intervient la veilleuse, l’atout majeur des parents qui souhaitent que leurs enfants soient rassurés, qu’ils réussissent à trouver le sommeil et finissent par dormir paisiblement.

Pabobo – Des veilleuses qui favorisent l’endormissement

Vous l’aurez compris, Pabobo possède une expertise poussée en termes de sommeil. Le but : favoriser l’endormissement. Pas surprenant donc qu’elle ait à cœur de proposer des modèles qui s’adaptent à l’environnement de l’enfant : des peluches lumineuses pour les nourrissons, des réveils Kid’Sleep, divers projecteurs sous différentes tailles ou formes. Bref, de quoi trouver son bonheur !

La Tortue Aquadream – La star du moment

Plus récemment, Pabobo a eu envie d’innover avec sa veilleuse Tortue Aquadream. Les enfants vont l’adorer ! Et ils vont en prendre plein les yeux. Ils vont se retrouver au cœur d’un univers marin des plus relaxants. Les effets sont apaisants, une véritable aide à l’endormissement.

Des vagues et des poissons sont projetés au plafond, ils vont aimer les suivre des yeux, jusqu’à ce qu’ils se ferment paisiblement. La veilleuse diffuse également des mélodies, qui font penser à de douces berceuses. Sans oublier des sons marins et des bruits blancs. De plus, comme pour le projecteur Calm Ocean, le support en forme de tortue est tout doux. Les plus grands vont aimer le câliner avant de dormir. Et il a cet autre avantage d’être lavable en machine à 30°.

Enfin, la Tortue Aquadream possède un moniteur intégré, ce qui veut dire qu’elle s’éteint toute seule au bout 15 minutes pour la musique, un peu plus pour les projections. Et si bébé se met à pleurer ? Pas d’inquiétude, Pabobo a pensé à tout ; un détecteur de pleurs est également intégré, ce qui permet à la veilleuse de se remettre en marche jusqu’à ce qu’il finisse par trouver le sommeil.

La veilleuse Tortue Aquadream fera une belle idée de cadeau de naissance. Les futurs parents seront rassurés de savoir que leurs enfants s’endorment paisiblement en observant des poissons nageant dans l’océan. Et il y a fort à parier qu’elle deviendra un compagnon indispensable pour les tout-petits.