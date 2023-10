Urbex – La fin des cauchemars

La fin des cauchemars est le troisième et dernier tome de la trilogie Urbex, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, de Vincent Dugomier et Clarke, parue en septembre 2023, qui présente la conclusion des excursions nocturnes de Julie et Alex.

Dans une rue sombre, où se trouvent des pierres tombales, Alex appelle Julie. Il est au téléphone et demande si elle l’entend. Alors qu’il observe partout autour de lui, des tombes, des cranes, il manque de tombe dans une fosse, creuser, par deux personnes. Alex en a marre de ces sépultures, et des insultes qu’il peut subir. Alors qu’il semble entouré d’éléments qui se rapportent à la mort, il pense rentrer tranquillement chez lui. Mais là, dans son lit, alors qu’il pense être tiré de toute cette oppression, il se retrouve à côté d’une momie ! Alex se réveille en sursaut dans son lit. Le matin, les deux amis se retrouvent devant l’ancienne villa Pandora. Alex explique à Julie qu’il a passé encore une mauvaise nuit, faite de cauchemars morbides. Pour solutionner le problème de son ami, Julie affirme qu’il faut explorer à nouveau la fichue villa.

Ce dernier tome est assez bien rythmé, présentant des problèmes pour Alex, cette fois-ci, qui doit solutionner tout cela, pour vivre mieux. Bien évidemment, Julie l’aide, lors de leur sortie nocturne, mais aussi Anthony, durant la journée. Des révélations se font, mais toujours aussi saccadées, au fur et à mesure des sorties en Urbex. La bande dessinée offre une aventure surnaturelle intéressante, bien menée et rythmée. Les deux héros sont attachants, et leurs inconscients reliés vont dévoiler bien des liens. C’est assez sombre, présentant des problèmes de famille, de génération en génération. Des secrets parfois lourds, qui empêchent de vivre pleinement, de se confier, de faire confiance, d’avancer… Le dessin reste structuré, dynamique et posé à la fois, très plaisant et moderne.

La fin des cauchemars est le troisième et dernier tome de la trilogie Urbex, des éditions Le Lombard. Un album captivant, bien rythmé, qui vient faire les dernières révélations, autour du pouvoir des deux amis, leurs inconscients et les blessures du passé.

Lien Amazon