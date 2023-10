Sophie La Girafe – Nouvelle gamme dédiée à la motricité de bébé

Sophie la girafe est une marque iconique qui enchante les enfants dès leur naissance avec sa mascotte en caoutchouc qu’ils aiment câliner et mordre à souhait. Soucieuse de leur bon développement, elle propose une nouvelle gamme de produits dédiée à la motricité de bébé. Superbe et bien pensée, elle vaut le détour !

L’inimitable Sophie la girafe

Sophie la girafe fait partie du quotidien de beaucoup d’enfants en France et à travers le monde. Il faut dire qu’elle possède une silhouette assez unique, inimitable pour le coup. Et son pouet légendaire ne cesse de satisfaire la bouille de petits bébés heureux de l’avoir entre les mains. Elle a la particularité de soulager les poussées dentaires, d’éveiller les sens de bébé – l’ouïe et le toucher – et bien sûr, de s’imposer comme un compagnon à part entière.

Sophie la girafe impliquée dans l’apprentissage de la motricité de bébé



L’apprentissage de la motricité est un sujet essentiel. Pas surprenant donc que Sophie la girafe ait eu envie de s’y intéresser davantage en développant une gamme qui va leur permettre d’explorer le monde en toute sécurité. Le but étant qu’ils prennent conscience de ce qui les entoure, de leur corps aussi, des sensations que cela procure de toucher, pousser, attraper, ramper, etc.

3 activités – 3 types de motricité

Les 3 activités que nous allons vous proposer sont étudiées pour solliciter leur sens tout en s’amusant. Elles sont tout aussi efficaces que ludiques. Il n’y a qu’à voir la forme et les couleurs de chaque élément. Les enfants seront pressés de les manipuler, de les toucher encore et encore.

Le tableau d’activités multiface

Notre préféré ! Pour quelle raison ? Parce qu’il renferme 14 activités, rien que cela ! Pas de doute, cela va bien développer la motricité fine. Bébé, à partir de 6 mois, pourra jouer avec les différentes textures, mordiller l’anneau pour soulager ses gencives, jouer avec un hochet, se regarder dans le miroir, et profiter de 3 faces hyper complètes. D’ailleurs, le tableau peut s’ouvrir en grand, un peu comme un tapis d’éveil. Il pourra se coucher dessus, l’observer longuement et toucher tout ce qui dépasse. Rassurez-vous, il ne prend pas de place, il se plie sans souci, car il est en tissu. Son prix : 34,99 €

La roue de motricité

La roue de motricité est ingénieuse. Elle va solliciter le bébé différemment, puisqu’il est question de stimuler sa coordination œil-main. L’esthétisme est incroyable, si mignon, avec ces couleurs vives et notre Sophie en star bien entendu. À noter également, le tissu est tout doux, il s’apparente à un velours, très agréable donc pour la peau fragile de bébé. Elle a la particularité de se séparer en 3 parties. Une fois encore, l’activité fait appel à ses sens, le toucher et l’ouïe. Et lorsqu’il sera un peu plus grand, il pourra s’amuser à encastrer et à séparer chaque également. Enfin, cela motivera sûrement bébé à marcher à 4 pattes, soit gagner en assurance. Son prix : 34.99 €

Le nuage de motricité

Le nuage de motricité a la particularité d’être amusant parce qu’il va permettre au bébé d’explorer ses sens de façon plus globale. Sa texture en mousse est douce, elle est suffisamment ferme pour ne pas bouger lorsque bébé va grimper dessus. Il pourra muscler sa nuque et son dos en s’allongeant sur le ventre lorsqu’il s’observera dans le miroir. Cela va certainement le mettre en confiance pour marcher à 4 pattes. Il pourra également s’entraîner à tenir en équilibre, un exercice un peu plus difficile, mais qui va lui permettre se ressentir ses appuis, et donc de gagner en confiance. Enfin, il pourra se redresser en sécurité avec fierté, devant les yeux ébahis de ses parents. Son prix : 59.99 €

Sophie la girafe ne cesse de nous surprendre avec ses produits pensés dans le moindre détail. Et cette nouvelle gamme ne fait pas exception. Elle sera actrice de leur bon développement, une façon ludique de leur donner confiance en eux et de motiver leur motricité.