C’est aux éditions Larousse, qu’est paru, en septembre 2023, le documentaire jeunesse Les 10 plus beaux tableaux racontés aux enfants. Un titre qui vient compléter la collection sur les « tops 10 » sur le patrimoine artistique, qui s’intéresse ici à 10 célèbres tableaux du Louvre.

Le documentaire débute avec un sommaire bref mais complet, présentant simplement les dix tableaux suggérés. Ainsi, le premier d’entre eux, présenté est La naissance de Vénus. Une œuvre de Sandro Botticelli, qui date du XVème siècle. D’un côté, des explications autour de la période, de l’œuvre et de l’artiste sont données, en un encadré et deux paragraphes. Sur l’autre page, le tableau est présenté, avec quelques informations brèves et essentielles, et deux encadrés plus subtils. Des annonces insolites toujours appréciables, que les enfants savent dénicher et retenir facilement. La double page suivante revient sur l’œuvre, proposant un décryptage à la loupe !

Les 10 tableaux célèbres sont présentés sur deux doubles pages. La première propose une présentation générale, avec l’histoire de la création, la réalisation, le descriptif, l’artiste, l’époque… La deuxième double page invite à approfondir de la description de l’œuvre suggérée. Une analyse adaptée aux jeunes lecteurs, avec des zooms sur des détails importants drôles ou étonnants, afin de marquer les esprits. Ainsi, quelques encadrés proposent des anecdotes, aux autres informations insolites. Le documentaire reste attrayant, curieux et intéressant, pour les enfants qui curieux, qui pourront lire également les scoops, sous forme de bande dessinée. Des illustrations et photographies viennent parfaitement compléter l’ouvrage.

Les 10 plus beaux tableaux racontés aux enfants est un nouveau documentaire des éditions Larousse. Un livre riche et intéressant, qui propose aux enfants de découvrir une partie de notre patrimoine culturel, à travers une sélection de dix tableaux, d’époques et artistes différents, proposant une description adaptée et plaisante.

