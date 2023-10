Silverlit – Spirograph Atelier Magique Animator

Le Spirograph, par Silverlit, est un outil de dessin que l’on ne présente plus. Il est toujours tendance et fait toujours une multitude de spirales incroyables ! Un outil qui se transmet de génération en génération, mais qui trouve aussi quelques particularités incroyables, pour être revisité !

En effet, le célèbre Spirograph, de Silverlit, est quelque peu remanié, dans ce coffret. Depuis un an, les enfants peuvent faire tourner leurs dessins, pour leur donner vie, avec l’aide d’un jeu de lumières. Ainsi, Spirograph Atelier Magique Animator offre une expérience supplémentaire incroyable et éblouissante !

Le jeu de création graphique combine des principes d’arts plastiques et de mathématiques, pour réaliser une multitude de spirales qui peuvent se superposer et créer de superbes dessins hypnotiques. Avec l’aide des roues et anneaux, les enfants, à partir de 8 ans, pour ce coffret, peuvent réaliser une multitude de spirales et dessins à forme géométriques.

Le coffret Spirograph Atelier Magique Animator est complet. La grande boîte contient un boîtier atelier magique Animator, avec une zone de rangement, une base accueillant un anneau cranté, six roues, cinq feutres de couleur, un bloc de 100 feuilles carrées autocollantes, ainsi qu’un guide d’utilisation. Il y a tout le nécessaire, ou presque, car il faudra trois piles AAA, pour faire fonctionner le boîtier atelier magique Animator.

L’activité créative reste plaisante, à réaliser à l’infini, car les enfants se lassent rarement de faire ces motifs géométriques incroyables. Les instructions semblent simples, avec des pas à pas illustrés, permettant d’accompagner les plus petits. Des exemples sont même donnés, pour mieux comprendre les différences entre les trous numérotés des roues. Les réalisations des enfants peuvent ensuite prendre vie, dans le boîtier. L’animation lumineuse, qui fait tourner et ressortir certains traits et certaines couleurs des créations. L’effet est superbe, permettant aux enfants de découvrir autrement leurs dessins.

Le Spirograph Atelier Magique Animator, de Silverlit, est un brin nostalgique. Mais, il est, dans ce coffret, revisité, offrant une expérience visuelle incroyable. Au-delà de réaliser de superbes dessins géométriques grâce à un anneau cranté et des roues, les enfants peuvent également découvrir leur réalisation sous des lampes stroboscopiques, pour un effet incroyable ! Une idée cadeau à déposer au pied du sapin de Noël…

