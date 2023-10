Ron Kamonohashi – Deranged detective – Tome 4

La série Ron Kamonohashi – Deranged detective, de Akira Amano, se poursuit, avec ce quatrième tome, paru en septembre 2023. Un manga d’enquête qui présente des personnages attachants, plutôt loufoques, un bel univers teinté de mystères incroyables et bien ficelés.

Ron et Totomaru se sont rendus dans un petit village du département de Yamanashi. Ils espèrent retrouver le grand frère de Spitz, disparu il y a onze ans. Dans ce village, tous les habitants connaissent la légende du dieu Yadagami… Le soir de leur arrivée, depuis la demeure du maire, où ils se trouvaient, les deux héros ont pu percevoir un serpent enroulé autour d’un homme, dans la maison située de l’autre côté de la rivière. Même s’ils ont fait vite pour arriver sur les lieux, la maison était vide, à leur arrivée. C’est le lendemain matin que le corps du fonctionnaire en charge du projet de barrage a été retrouvé. Le cadavre flottait au pied de la cascade, à l’écart du village. Totomaru fait un point avec Ron. Il explique que la victime se serait heurté la tête en chutant, depuis le sommet de la cascade.

Les deux héros poursuivent leurs affaires, pour le plus grand plaisir des lecteurs. En effet, le manga est assez addictif et reste maîtriser, offrant de belles intrigues. L’univers reste plaisant, avec ces deux personnages atypiques et attachants. Un brin loufoque, ils semblent bien faire la paire, pour résoudre les énigmes les plus corsées. Deux affaires vont être résolues dans ce nouveau tome, offrant une dynamique plaisante et une intrigue bien menée, entre indices et logique. C’est fluide, percutant et captivant, dans ces mystères qui se rapprochent de conflits familiaux. Un ennemi, derrière tout cela commence à apparaître, sorte de Moriarty, pour ce Sherlock Holmes… Le dessin reste vif et agréable, moderne, avec un découpage énergique et efficace.

Ron Kamonohashi – Deranged Detective se poursuit avec ce quatrième tome, paru aux éditions Mangetsu. Un manga d’enquête captivant, et rudement bien mené, offrant un duo d’enquêteurs loufoques et fort attachants, qui ne reculent devant aucune difficulté !

