Ulysse – L’île aux cyclopes

L’île aux cyclopes est le deuxième tome de la série Ulysse, des éditions Graph Zeppelin, paru en juin 2023. Une bande dessinée de Cosimo Ferri, dans laquelle se poursuivent les aventures du légendaire Ulysse, qui reprend avec rigueur les récits de ses exploits.

Au palais du roi Alcinoos, Ulysse raconte son voyage. Il explique qu’après la chute de Troie, ses hommes et lui ont quitté Ilion, sur une flotte de douze navires, chargés de butins bien mérités. Ils restaient exaltés par la victoire et toujours assoiffés de conquêtes. Le vent du sud leur a fait accoster à Ismaros, chez les Cicones. Ulysse a ordonné de piller la ville et de tuer tous les hommes… Mais sous la protection de Zeus, les Cicones ont reçu des renforts. Ulysse et ses hommes vont se faire repousser, la retraire a été leur seul salut. Mais Zeus n’en avait pas fini. C’est un vent du nord qui déclencha une terrible tempête… Sur la mer, les nefs semblaient emporter, la proue inclinée et les voiles déchirées par la force des vents. Pendant neuf jours, ils ont été emportés par des vents contraires, à travers le bassin méditerranéen.

Le voyage d’Ulysse et de ses compagnons se poursuit donc dans ce deuxième tome, toujours aussi intéressant et captivant. Le récit sera surtout marqué par l’île des cyclopes et la ruse d’Ulysse, pour en réchapper, et par son séjour chez Circé. Les rebondissements sont nombreux, dans cette bande dessinée qui relate l’odyssée du héros, un récit de la mythologie grecque. Dans ce tome, on ne retrouve pas Télémaque et Pénélope, qui attendent, de leur côté, le retour d’Ulysse. Le récit reste plaisant à découvrir et lire, avec un rythme certain, autour de toutes les escales et les rencontres faites. C’est avec le monde des morts, et une énième épreuve, que se termine cet album. Le dessin reste travaillé, offrant une belle dynamique à l’ouvrage. Le trait se veut toujours réaliste, assez fin et fluide, offrant de belles planches à découvrir.

L’île aux cyclopes est le deuxième tome de la série Ulysse, des éditions Graph Zeppelin. Un bel album qui revisite de manière assez juste, l’odyssée d’Ulysse, héros qui va rencontrer sur les flots, maintes aventures envoûtantes et périlleuses, avant de retourner auprès des siens.

