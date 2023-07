Cahiers de vacances Jules et Léonie – Ed. Critérion

Incontournables de grandes vacances d’été, les cahiers de vacances se retrouvent dans de nombreux foyers ! Comme les cahiers de vacances Jules et Léonie, qui se présentent dans une nouvelle édition, afin de préparer une rentrée plus sereine et de garder en mémoire les acquis de l’année scolaire.

C’est le premier d’entre eux, celui du CP au CE1, que France Net Infos a choisi de découvrir. Un cahier souple qui propose de découvrir la France, et de revoir le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences et l’anglais. Les enfants sont invités à devenir des explorateurs et exploratrices, pour une grande chasse aux trésors à travers la France. Une introduction et un diplôme à compléter, au fur et à mesure des pages et des jours, débutent l’ouvrage. Un sommaire présente, par la suite, le chemin à faire et les différentes régions à parcourir, avec quelques activités diverses, de temps à autre.

Le cahier est assez bien construit. Il propose de préparer une rentrée sereine et de consolider les fondamentaux, avec différents exercices, de bon niveau. Les exercices restent plaisants, avec un fil rouge à suivre et une aventure à vivre. Le cahier aide aussi à faire grandir, avec des activités ludiques, du bricolage et des jeux. Des textes adaptés sont à lire. Il y a du français, de la lecture et de l’écriture à retrouver, avant les mathématiques. Des pages différentes, de temps à autre, proposent de découvrir le monde. Il y a de quoi découvrir les sciences, de faire de la cuisine, des jeux, écrire, dessiner, découvrir l’anglais… Le cahier est, bien évidemment illustré, avec un trait simple, néanmoins efficace, proposant un univers coloré et doux.

Cahier de vacances Jules et Léonie est un ouvrage souple, des éditions Critérion, qui se présente, dans une nouvelle édition. De l’entrée au CE1 à l’entrée en 6ème, les jeunes vacanciers vont pouvoir se préparer en douceur, et de manière ludique, grâce à ces cahiers souples adaptés et intéressants.

