Un canard à la mer ! est un ouvrage de Markus Motum, paru aux éditions Delachaux et Niestlé Jeunesse, en mai 2021. Un livre pour les enfants, qui présente le voyage d’un canard en plastique, une histoire vraie, qui va aussi sensibiliser sur la sauvegarde de la planète.

Un canard en plastique jaune se présente, il sait qu’il a beaucoup de semblables, mais aucun n’a vécu une aventure comme la sienne ! Ainsi, il présente le récit de son incroyable voyage, mais avant cela, il commence par le commencement. Il a vu le jour en 1992, dans une usine en Chine. Cette usine fabriquait des jouets de bain en plastique, en forme de canards, de grenouilles, de tortues et de castors. Ainsi, des milliers de petits canards en plastique jaune ont été emballés ensemble, dans des cartons, puis rangés dans de gros conteneurs, et expédiés dans le monde entier !

Le petit canard en plastique jaune présente donc aux jeunes lecteurs sont aventures incroyables et uniques. Le conteneur, dans lequel il était avec tant d’autres, à basculer et couler dans l’océan, libérant ainsi tous les jouets en plastique. Le petit canard et ses compagnons ont été libérés et sont remontés à la surface. Livré à lui-même au milieu de l’immensité de l’océan Pacifique, il a subi les tempêtes et les courants. Le récit est très riche et captivant, avec cette narration qui interpelle rapidement les enfants curieux de savoir ce que ce jouet a bien pu vivre. A chaque page, en plus de l’aventure à suivre, des phrases, en police plus fine, viennent apporter des informations supplémentaires pour comprendre ce voyage et les rencontres, entre courants, sacs en plastique, filets de pêche, les conteneurs qui tombent en mer… Le dessin est moderne, beau, captivant, plutôt réaliste et coloré.

Un canard à la mer ! est un livre pour les enfants, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, qui propose de découvrir le véritable et incroyable voyage qui petit canard en plastique, dénonçant la consommation de plastique et sensibilisant à la protection de la planète.